Podivuhodný portrét Británie: Wonder boy, druid, hrdý vaxer a covidové tanečnice

Foto: Marksteen Adamson, Portrait of Britain 2021 Shortlist

Už čtvrtým rokem se projekt Portrét Británie snaží zachytit různorodost tamní společnosti i události, které se v uplynulém roce odrážely v lidských osudech i tvářích. Jak tedy moderní Británie vypadá? Podívejte se na ukázky z dvou set portrétů, které vybrala porota sestavená nejstarším stále vydávaným fotografickým časopisem světa, kterým je British Journal of Photography.

Uplynulé dva roky jsou vinou pandemie velice náročným obdobím a to se odrazilo i v portrétech, které porota vybrala mezi dvě stovky nejlepších. "Zobrazují sílu nejrůznějších komunit, odolnost našeho zdravotnictví i mezilidskou solidaritu," uvádí časopis British Journal of Photography. "Každý ze snímků zachycuje měnící se tvář národa svým vlastním jedinečným způsobem," dodává.

Všechny oceněné portréty jsou zveřejněny na stránkách projektu Portrait of Britain a počátkem února vyjdou i knižně v publikaci, ke které napsala předmluvu politička a publicistka Jess Phillipsová. Mnohé fotografie doprovázejí příběhy portrétovaných osob.

Z dvou stovek finalistů vybrala porota stovku fotografií, které se navíc objeví na specifické výstavě, na níž se podílí společnost JCDecaux. Snímky se budou po celý leden zobrazovat v nákupních centrech, na ulicích, nádražích a autobusových zastávkách.

"Výstava Portrait of Britain je průkopnická svým rozsahem i posláním. Je to také největší národní fotografická výstava a každoročně ji vidí miliony lidí po celé zemi. Od svého založení v roce 2016 se počet jejích příznivců exponenciálně zvyšuje a uplynulý ročník přivítal tisíce přihlášených prací," konstatují pořadatelé z časopisu British Journal of Photography a ze společnosti 1854 Media, která za ním stojí.