Změnit životní styl mnohdy trvá léta. V době koronaviru jsme ale svědky něčeho, co v historii nemá obdoby. Život a norma se změnily tak rychle, že lidem nezbývá nic jiného než se adaptovat na "nové normálno". V něm hosty v restauraci odděluje plexisklo nebo velké kruhy do vody. Připomeňte si, co všechno bylo dříve sci-fi a co dnes už nikoho ani nepřekvapí.