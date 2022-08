Ležák tu měli nejlepší v zemi. Po revoluci byla z pivovaru málem suť, teď zase září

Uruguayský fotbalový útočník Edinson Cavani bude po vypršení smlouvy v Manchesteru United hrát za Valencii. Pětatřicetiletý kanonýr podepsal ve španělském klubu dvouletý kontrakt a své budoucí spoluhráče sledoval z hlediště v dnešní ligové dohrávce proti Atléticu Madrid.

Cavani přišel do Evropy v roce 2007. Nejprve působil v Palermu a po čtyřech sezonách na Sicílii se přesunul do Neapole, kde ve 138 zápasech nastřílel 104 gólů a v ročníku 2012/13 se stal nejlepším kanonýrem Serie A. V roce 2013 přestoupil do Paris Saint-Germain a výraznou stopu zanechal i tam: s 200 góly ze soutěžních zápasů je nejlepším střelcem v historii klubu. Minulé dvě sezony pak Cavani strávil na Old Trafford.