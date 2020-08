Místo oceánu rybník. Surfaři teď trénují doma, velké vlny jim ale trochu chybí

Foto

Každé léto vyrážejí milovníci surfingu z Česka za vlnami oceánu. Letos je to však jinak. Místo toho, aby sjížděli vlny za západu slunce ve Francii nebo ve Španělsku, vyrazili k českým a moravským rybníkům. "Žádné vlny se tam sice nedočkají, ale zato můžou pořádně natrénovat techniku pádlování, která je pro surfování zásadní," říká instruktor Otmar Oliva.

Profesionální surfoví instruktoři, kteří za normálních okolností tráví celý den na pláži, tak vyrážejí několikrát týdně na pravidelné pádlovací tréninky, které jsou buď na pískovně Ovčáry u Staré Boleslavi, nebo tráví čas na speciálních pobytech v Jeseníkách, kde jsou pádlovací tréninky na surfech doplněny o další kompenzační cvičení a posilování.

"Cílem pravidelných tréninků a speciálních pobytů je tak tuzemská příprava pro všechny, co už surfování zkusili a mají zájem o to se dále posouvat a rozvíjet. Anebo pro ty, co se teprve surfovat chystají a chtějí být připraveni," říká Otmar Oliva ze Surf-Trip.cz. Navíc se podle něj lidé navzájem motivují a společně se těší na to, až budou moci vypádlovat na oceán a chytit si svou vlnu.