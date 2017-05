před 45 minutami

Dědův gauč, babiččin servis, tatínkův fotoaparát, maminčina ozdobná dečka. Východočeské muzeum v Pardubicích přichází s výstavou Tak jsme žili ve 20. století a nabízí návštěvníkům možnost "vstoupit na návštěvu do interiérů z vlastních vzpomínek" a prohlédnout si proměny životního stylu od první republiky až do roku 1989. Výstava potrvá do 24. září, fotogalerie Aktuálně.cz nabízí ochutnávku z části expozice zabývající se dobou normalizace.

