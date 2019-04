Nové centrum umění v New Yorku stálo 11 miliard. Samo se rozšíří i stáhne

před 19 minutami

New York má nové centrum umění nazvané The Shed. Jeho výstavba stála v přepočtu 11 miliard korun a trvala přibližně čtyři roky. Největší část investic spolkla zbrusu nová technologie pohyblivé střechy, která během několika minut zdvojnásobí kapacitu prostoru. The Shed, který je dílem architektonického studia Diller Scofidio + Renfro, stojí na trase High Line na západě Manhattanu. Na technologii nové budovy i historii čtvrti se podívejte v galerii.

Stavba budovy The Shed začala v polovině roku 2015 a trvala celkem čtyři roky. Název dostalo centrum od agentury Bloomberg, která do projektu investovala zhruba desetinu z celkem 11 miliard korun. Centrum umění bude zázemím pro hostující hudebníky, tvůrce, filmaře i newyorský festival módy. Pozornost světa si stavba získala hlavně svou nápaditou technologií, která během pár minut rozšíří kapacitu prostoru na dvojnásobek. Celková kapacita je 2700 míst, s posunutím pláště až 3000. The Shed je druhou nejnovější stavbou v New Yorku. Jen před pár měsíci město dokončilo stavbu obří vyhlídky The Vessel, která má podobu obří plástve. Obě stavby leží v západní části Manhattanu. Podívejte se na video: Svůj objem zdvojnásobí do pěti minut. Sledujte vizualizaci budovy The Shed Svůj objem zdvojnásobí do pěti minut. Sledujte vizualizaci budovy The Shed, nového centra umění v New Yorku | Video: Diller Scofidio + Renfro | 04:03