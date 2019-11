Tohle je nejkrásnější nádraží v Česku. Najdete ho na Vysočině ve vesničce Rozsochy

Česko zná své nejkrásnější nádraží pro rok 2019. Na úterním vyhlášení se jím stala železniční stanice Rozsochy v kraji Vysočina. Podívejte se v galerii na další oceněné i nominované stavby.

Soutěž o titul Nejkrásnější nádraží České republiky letos vstoupila do svého třináctého ročníku. Jejím cílem je ukázat příklady, jak by měla nádraží a jejich okolí vypadat a jak by se o ně mělo pečovat.

Letos bylo nominováno 66 nádraží a zastávek, o těch nejkrásnějších rozhodovala veřejnost. První místo s 2578 hlasy nakonec obsadily Rozsochy z kraje Vysočina. Převzaly tak štafetu od loňského vítěze, stanice Blíževedly na Českolipsku.

Poprvé se také rozdávala cena Osobnost ročníku, kterou získala výpravčí Milena Vyčítalová za mnohaletou péči o květinovou výzdobu středomoravských stanic, kde pracovala.

"Nádražní budovy jsou pro cestující mířící na vlak vždy jejich prvním kontaktem s železnicí. A stejně jako v jiných případech hraje při tomto setkání důležitou roli první dojem. Jsme si toho dobře vědomi a vedle rekonstrukcí tratí a stanic se zaměřujeme také na zlepšování stavu výpravních budov," řekl při vyhlašování generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda.