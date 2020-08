Muž má pět metrů dlouhé vlasy, 80 let si je nemyl. Kdybych si je ostříhal, umřu, říká

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se v pátek dohodl se zástupci školských odborů a zaměstnavateli na růstu platů učitelů pro příští rok o devět procent. Navýšení by tak mělo odpovídat tomu, na čem se Plaga domluvil loni s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Plaga a šéf školských odborů František Dobšík to řekli po pátečním jednání školské tripartity. O přesném rozdělení peněz do základu a nadtarifů se podle nich ještě bude jednat. Nepedagogům by se výdělky měly zvednout o nejméně sedm procent.

"Shodli jsme se na tom, že devítiprocentní růst platů pedagogických pracovníků je něco, s čím jdeme do rozpočtového vyjednávání, co je v podstatě naplněním vládního slibu," uvedl Plaga. "Obě dvě strany i ministerstvo jako třetí strana vyjádřily jasnou podporu tomu, že se pak dohodneme na dělení na tarifní a nadtarifní složku," řekl.