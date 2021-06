Radka a Jakub Valovi jsou architekti s vášní pro cestování divokou krajinou. Milují neupravený terén, fotografování a sopky, které se snaží navštěvovat ve chvíli jejich erupce. Na jaře se jim podařilo zachytit chrlení nejmladšího vulkánu na Islandu, kam se kvůli pandemii covidu-19 snažili téměř měsíc koupit letenky. Cestu jim komplikovaly zrušené lety i PCR testy, na místo ale dorazili právě včas.

"V člověku se probudí zakořeněný atavismus zírání do ohně. Seděli jsme tam pokaždé skoro dvě hodiny a koukali do žhavé lávy jako na projekční plátno. Místní k sopce večer chodili s karimatkami na piknik, podobně jako do hospody. To vysvětlilo, proč měli všichni při zpáteční cestě tak rudé obličeje," popisuje Radka Valová svůj zážitek z návštěvy vulkánu Fagradalsfjall na svém blogu Torleidi.

Podívejte se na její úchvatné fotky erupce.