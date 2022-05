Jan Šibík: Nepodceňujte fotografování mobilem, v některých situacích je to výhoda

Je fotoaparát v mobilním telefonu něco méněcenného, co nemůže konkurovat pořádné zrcadlovce nebo bezzrcadlovce? "To už dávno neplatí," říká na svých workshopech špičkový český fotoreportér Jan Šibík. "Fotografování mobilním telefonem může být v některých situacích dokonce výhoda," vysvětluje.

"Když vás lidé potkají s mobilním telefonem v ruce, neberou vás tak vážně, jako když držíte normální fotoaparát, a to může být v některých situacích výhoda," vysvětlil Jan Šibík. Sám přiznává, že je překvapený, jak jde vývoj mobilních telefonů kupředu. Může to sledovat podrobně, protože ho různí výrobci oslovují, aby otestoval jejich novinky z pohledu fotografa.

S Janem Šibíkem jsme se setkali na workshopu o mobilním fotografování, který doprovázel představení smartphonu Xiaomi 12 Pro. Následující text se však tímto konkrétním přístrojem nezabývá, zaměřuje se obecně na fakt, že moderní telefony už jsou natolik vyspělé, že dokážou uspokojit nejen amatérské fotografy, ale stále více po nich sahají i profesionální fotoreportéři.

Vzestup mobilního fotografování sleduje Šibík i na svých fotografických kursech. "Polovina z nich už je zaměřena na práci s mobilem," popisuje. Klasické digitální fotoaparáty ale nezavrhuje. "Nehezké věci (rozumějte reportáže a dokument, pozn. red.) fotím pořád na foťák, ty hezké věci, především street fotografii a volnou tvorbu, fotím na mobil," říká.

"Když mě někteří konzervativní fotografové vidí s mobilem, možná si ťukají na čelo a říkají si: 'Ty jsi dopadl.' Jenže těmto lidem ujel vlak. Sleduji nejlepší fotografy světa a mezi nimi je už mnoho takových, kteří po mobilu sáhnou docela často. Když vidím, jaké fotky dokážou mobilem udělat, tak si říkám, skvělý, že to máme," vypráví fotoreportér, který je známý mimo jiné svou dlouholetou prací pro časopis Reflex nebo snímky oceněnými na soutěži World Press Photo.

První Šibíkovy snímky z mobilu vznikly, když mu zakázali jít s fotoaparátem na tržnici v Kolbence

"Dvacet let let jsem pracoval v Reflexu a moje první fotky mobilem použité v časopise vznikly právě tam," objasňuje Šibík. Za vším tehdy stál nápad nafotografovat reportáž z tržiště Kolbenka, zaměřeného především na klientelu z nejslabších sociálních vrstev. "Chtěl jsem to tehdy fotografovat normálně, fotoaparátem. Jenže u vstupu stál bodyguard a řekl mi: 'Tam s foťákem nemůžeš.' Já jsem se bránil tím, že vidím paní, která tam je a fotí," vzpomíná fotoreportér na tehdejší situaci. Bodyguard měl ale jasno: "Jenže ta fotí mobilem," opáčil.

Druhý den tam Jan Šibík přišel s mobilem místo profesionálního fotoaparátu a dovnitř ho pustili. "Tak vznikly moje první fotky z mobilu pro časopis. Když jsem přišel do redakce a dívali jsme se na ně, napadlo mě, že bychom s nimi mohli pracovat úplně stejně, jako jsme to dělali se snímky z reportážních fotoaparátů. Tedy otisknout některou z nich velkou, přes dvě strany," říká.

To ovšem vzbudilo velké pochybnosti u jeho kolegů, kteří měli na starost grafické zpracování Reflexu. Kvalita snímků z mobilních telefonů tehdy byla taková, že stačila maximálně na kvalitní tisk obrázku o velikosti 13×18 centimetrů. Dvoustrana v časopise je podstatně větší věc. "V tisku to dopadne tragicky, říkali mi. Jenže do té doby nikdo v České republice něco takového neudělal, i proto mě šéfredaktor tehdy podpořil," popisuje Šibík. "K překvapení všech to dopadlo tak, že skoro nikdo nepoznal, že jde o fotky z mobilu," dodává. Bylo jasné, že jeden z problémů, tedy nemožnost tisknout větší snímky v požadované kvalitě, definitivně padnul.

Šibík se pak začal zajímat o to, jak se k mobilům staví jiní fotoreportéři ve světě. "Byl jsem třeba fotit v Libyi v době arabských revolucí. Objevil se tam Christopher Brown, člen prestižní fotografické agentury Magnum. A přijel tam s dvěma mobily. Ostatní fotografové na něj koukali, jestli se nezbláznil, ale on udělal skvělé fotky. Využil dvou největších výhod, které mobilní telefon má - máte ho vždycky u sebe a neberou vás vážně, takže k lidem můžete chodit blízko. Udělal jedny z nejlepších snímků, které tam kdo nafotil," popisuje Šibík.

Jak si vybírat mobilní telefon pro fotografování podle Šibíka

Jednou z věcí, která je podle Šibíka při výběru telefonu důležitá, je počet objektivů (nebo chcete-li fotoaparátů) v přístroji a jejich srovnatelná kvalita. "Je to důležitější než rozlišení v megapixelech," vysvětluje. Výrobci totiž někdy postupují tak, že do mobilního telefonu dají jeden kvalitní fotoaparát a na jeho parametry pak lákají kupující. Ostatní fotoaparáty ale mohou být slabší nebo mívají třeba trochu odlišné podání barev.

Jednotlivé fotoaparáty obvykle nabídnou ultraširokoúhlý, širokoúhlý nebo portrétní záběr, případně také makro či teleobjektiv. Je potřeba si dávat pozor na to, pokud se v parametrech přístroje píše o zoomu. Skutečný optický zoom má jen několik málo špičkových mobilních telefonů, většinou jde o digitální zoom - a ten se projevuje tak, že čím více fotografovanou věc přiblížíte, tím také klesá kvalita snímku.

Podle Šibíka je dobré naučit se používat manuální režim pro fotografování a především pak funkci pro korekci expozice (ztmavení a zesvětlení obrazu). "Pomáhá také, když se naučíte držet a ovládat mobil při fotografování jednou rukou, je to méně nápadné," radí Šibík. Důležité je podle něj také jít při fotografování co nejblíže a zaměřit se na hezkou kompozici. "Vyplácí se vybrat si jednoduché pozadí, od kterého je hlavní motiv snadno rozeznatelný a neztrácí se v něm," radí. Pokud jde o aplikace pro úpravy fotografií v mobilu, doporučuje Snapseed nebo například Hipstamatic.

