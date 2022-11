Krása českého podzimu: Hra barev a světla v krajině hradů, králů a kněžen

Středočeská krajina je hluboce spjata s českou historií - a tak je docela možné, že se tam kdysi kochala krásnými barvami podzimní přírody i mytická Krokova dcera Teta, když se rozhlížela ze svého hradiště nad Berounkou. Okouzlen mohl být také Karel IV., který vyrůstal na hradě Křivoklát. Uplynula staletí, ale jedno se nezměnilo: podzim je tam stále krásný. Podívejte se na fotky.

S fotoaparátem jsme vyrazili do lesů kolem hradu Křivoklát, na hradiště Tetín nad Berounkou, do karlštejnských lesů i do údolí potoka Loděnice. Tam leží malebná obec Svatý Jan pod Skalou s klášterem, který vznikl v 11. století (u ještě starší jeskyně poustevníka sv. Ivana). Všude v okolí jsou listnaté nebo smíšené lesy a podzim je tam zcela jistě nejhezčím obdobím roku, zvláště za slunečných a teplých dnů, na jaké jsme měli štěstí v uplynulém týdnu.

Snímky ve fotogalerii jsou pořízeny z běžně dostupných turistických míst, vyhlídek a stezek. Pro dokreslení podzimní atmosféry jsme k nim přidali i několik záběrů z Kladenska a z Prahy.