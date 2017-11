před 1 hodinou

V rámci Týdne vědy a techniky zavítala do velkého sálu Městské knihovny v Praze oblíbená Science show z liberecké iQLANDIE. Organizátoři lákali na "představení plné napětí, zábavy a výbuchů". Jejich slova se naplnila. Aby dva performeři udrželi pozornost přítomných školáků, na pódiu se v krátkém sledu střídaly výbuchy s plameny či hustým dýmem, popřípadě do publika startovaly rakety či byly odpalovány "vodíkové bomby". Hlasité exploze střídalo ječení slabších povah v sále. Zkrátka, pakliže to bouchá, dýmá a hoří, každý školák vědu miluje.

