před 49 minutami

Procesí poutníků zažívala svůj "boom" v 17. století, v dnešní době se tradice zvolna vrací. Může v dnešní moderní a uspěchané době ještě oslovit lidi pomalé putování krajinou a opakované modlitby na jednotlivých poutních místech? "Funguje to i dnes. Člověk se zpomalí, pozastaví, uvědomí si, jak si žije dobře, a poděkuje za to," říká jedna z poutnic, jež se účastnila procesí z Rokytnice v Orlických horách do Neratova. Neratovské poutní slavnosti probíhaly od pátku 10. srpna do středy 15. srpna.