před 4 hodinami

Celkem deset žen ve věku padesát pět až osmdesát jedna let prošlo předvedlo ve Fóru Karlín v Praze módní přehlídku ze svých vlastní modelů. "Je to pro nás změna, výzva. Aspoň člověk něco dělá," svěřila se jedna z modelek, Věra Kroutilová. "V tom všedním životě, kteří senioři někdy vedou, tak je to něco jiného, a je to dobře. Protože každý by měl o něco zajímat," dodala žena. Akce byla součástí Veletrhu neziskových organizací a pořádala ji organizace Právě teď.