Foto: "Síla svobody." Dětský romský sbor poznal i nenávist, teď nahrál první CD s Českou filharmonií

Už osm let dává Ida Kelarová romským dětem z Česka i Slovenska novou naději. Se svým mužem vede sbor, v kterém se romským dětem během vícedenních soustředění snaží ukázat i jinou cestu, než tu, co vidí kolem sebe v často nuzných podmínkách osad a ghett. "Snažíme se je držet na správné cestě, aby měly lepší život," říká Kelarová a popisuje, jak hudbu využívá jako most k lepší budoucnosti dětí i k překonání příkopu mezi Romy a většinovou společností. Nyní nahráli své první CD a to rovnou ve spolupráci s Českou filharmonií, jež si projekt vzala pod svá křídla. "Když to lidi slyší, tak říkají, jakou to má zvukovou sílu. Ale pro mě to má sílu svobody," říká za filharmoniky Petr Kadlec.

autor: Jakub Plíhal | před 1 hodinou