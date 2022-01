Devadesátky ukazují Divoký východ. Porovnejte, jak vypadali mafiáni ve skutečnosti

Do divokých 90. let, kdy se česká společnost vyrovnávala s nově nabytou svobodou, se vrací nový detektivní seriál České televize. Jmenuje se Devadesátky a má divákům připomenout dobu, kdy "kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a rozhodovalo se o tom, jestli policie najde a ustojí svou roli".

"Šlo o zvláštní časy, kdy se rodila a zároveň i kastrovala demokracie. Já sám na to vzpomínám jako na velmi krvavou dobu - velké množství lidí zmizelo a až v současnosti se dozvídáme jejich osudy. Byl to Divoký východ," vzpomíná na inkriminované časy režisér seriálu Peter Bebjak. Seriál divákům v šesti epizodách přibližuje události i osoby, které jsou s těmito lety spjaty - ať už jde o figuru podnikatele Ivana Jonáka a jeho Discolandu, nebo šéfa podsvětí Františka Mrázka. Podívejte se, jak tři záporné postavy ze seriálu - Františka Mrázka, Ivana Jonáka a Antonína Bělu - ztvárnili jejich herečtí představitelé.