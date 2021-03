Tomáš Milon prožil dětství v paneláku na sídlišti, už odmala si proto přál mít svou chatu v přírodě. "Vždy jsem snil o místě, kam člověk může odjet a mít kus planety pro sebe," říká mladý Slovák, který má v Praze se svým kamarádem tetovací studio. Časem si uvědomil, že k pobytu mimo město člověk nepotřebuje dům, a tak si za 55 tisíc koupil maringotku a přestavěl ji na pohodlné bydlení.

Maringotka Tomáše Milona má 14 metrů čtverečních a stojí v Českém středohoří. Přestavba mu trvala tři roky. "Pracuju spíše o víkendech, zkrátka jak se mi chce. Pravděpodobně by to šlo zvládnout i za dva měsíce. Maringotku mám jako útěk z města, a tak do ní jezdím ve chvíli, kdy potřebuju vydechnout."

Na svém instagramovém účtu za_dedinou zveřejňuje Milon fotografie z pobytu v Českém středohoří. Na jeho příběh a malé bydlení se můžete podívat i v naší galerii.