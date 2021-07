Jeseníky, jak je neznáte. Unikátní kniha plná dobových fotek odhaluje atmosféru hor

Nejvyšší moravskoslezské hory by se měly ještě letos dočkat velké obrazové encyklopedie Čti Jeseníky. Publikace nabídne čtenářům velkoformátové koláže historických fotografií, kuriózní příběhy i informace o klíčových osobnostech regionu a místních zajímavostech.

"Ve své sbírce mám řadu originálních pohlednic a fotografií, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány, tyto jsem si nechtěl nechat jen pro sebe," vysvětluje za tvůrce Lukáš Abt jeden z důvodů, který je vedl k vydání encyklopedie.

Čti Jeseníky cílí hlavně na obrazový čtenářský zážitek. Lidem se podle Abta nechce číst dlouhé texty informačního charakteru. "Tým grafiků kouzlí ze starých pohlednic a fotografií stránky, které nás přenesou do atmosféry doby a místa, a tým specialistů k tomuto dodává krátké a výstižné informace a zajímavosti, které obrazy oživí," říká s tím, že jednou vidět je kolikrát lepší než stokrát číst a představovat si.

Texty zpracovávali odborníci na dané téma i lidé z místních muzeí a vědecké knihovny. Třetina zisku z knihy poté poputuje na fond pro obnovu místních drobných památek a dalších citlivých zásahů vůči krajině, připomíná Abt. "Prostor jesenických hor většina z nás opravdu miluje a záleží nám na něm. Sice ho tedy prostřednictvím naší publikace chceme využít, ale zároveň mu pak částečně i něco vrátit."

Kniha má také představit, jak Jeseníky v minulosti vypadaly. Využívá k tomu materiály staré maximálně 150 let. "Takže vlastně nabízíme laskavému čtenáři, aby si sám mohl porovnat změny, které v této relativně krátké době nastaly. Spousta míst zcela vymizela, některá jsou stále stejná," tvrdí Lukáš Abt. Koláže, se kterými si grafici hrají, občas podle něj i trochu umělecky mystifikují. "Opět je na vnímavosti čtenáře, zda si všimne, co na obrázku 'nehraje', nedá mu to a půjde si do terénu ověřit realitu," vysvětluje.

A že by vydáním knihy nahnaly davy turistů do Jeseníků, autoři strach nemají. "Cílíme na měkkou turistiku, a tedy rozptýlení po krajině. Davům lidí se nevyhneme, ale můžeme ovlivnit jejich přístup," myslí si Abt a dodává: "Když si to vezmete zpětně, v Jeseníkách žilo před válkou mnohem víc lidí a byli vnímavější vůči krajině, protože ta byla zdrojem jejich obživy. Dnes je zdrojem obživy pro většinu místních turismus, ale systém něco za něco (zaseju, sklidím), nefunguje. Dnes se akorát sklízí. No a konečně ta skutečně nejzajímavější místa vlastně v žádné publikaci nejsou. Jako turisté totiž hledáme příběh/atrakci, to však neznamená, že navštívíme ty skutečně nejcennější místa."

Vydání encyklopedie Čti Jeseníky lze podpořit v kampani na HitHitu.