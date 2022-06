Policisté obvinili osmnáctiletého mladíka z pokusu o znásilnění poblíž pražského náměstí Republiky v druhé polovině března. Pátrají po dvou svědkyních. Muže policisté zadrželi, hrozí mu až desetileté vězení.

Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny muž využil toho, že dívka v jednom z klubů na náměstí Republiky upadla po požití alkoholu do bezvládného stavu. Z klubu ji podle mluvčího odnesl v náručí do nedalekého podchodu, kde ji položil na zem a začal ji osahávat. Všimly si ho ale dvě ženy, dívku si proto přenesl do nedalekého parku, kde se ji pokusil vysvléknout.

"V osahávání pokračoval dál a naštěstí kolem zrovna procházel náhodný svědek, kterému nebyl osud dívky lhostejný, okamžitě zavolal na linku 158 a celou událost oznámil. Sexuální útočník se zalekl a dal se na útěk. Oznamovatel okamžitě poskytl dívce první pomoc a přivolal záchranku," popsal Hrdina.

Kriminalisté muže podezřelého z pokusu o znásilnění zadrželi po dvou měsících. Nyní pátrají po dvou ženách, které událost viděly. "Jejich výpověď je pro kriminalisty velmi důležitá, a proto žádáme širokou veřejnost o pomoc. Pokud tyto dvě dívky poznáváte, volejte prosím linku 158," doplnil mluvčí.