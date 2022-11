Obrazem: Voní tu svařené víno, punč a hotdogy. Vídeňský advent se vrátil v plné kráse

Vůně punče a pečených kaštanů, flašinetáři vyhrávající starodávné melodie, záplava třpytivých světel a okouzlující atmosféra. Vídeňské vánoční trhy se po dvou letech pandemických restrikcí vrátily v plné kráse. A podařilo se jim to v roce, kdy slaví už 300 let své existence.

Trhy začaly ve Vídni už v polovině listopadu a odehrávají se na sedmnácti různých místech rakouské metropole. Během první adventní neděle, která letos připadla na 27. listopadu, už tedy byly v plném proudu. Prodejci letos nabízejí své zboží ve více než 900 stáncích. Žádné jiné evropské město jich nemá tolik, alespoň podle informací, které zveřejnila vídeňská radnice.

Adventní vesničky se opět naplno rozjely po dvou letech omezení způsobených pandemií. V roce 2020 Vídeň kvůli koronaviru vánoční trhy kompletně zrušila. Loňský ročník pak byl výrazně ovlivněn opatřeními, která měla bránit šíření nemoci.

Nejznámější a nejnavštěvovanější trhy u radnice nabízejí letos přes 100 stánků. Zábavu tam kromě tradičního kluziště zajišťuje i nově instalovaný patrový kolotoč.

Vídeňské vánoční trhy právě teď slaví kulaté výročí. První z nich se podle dobových záznamů uskutečnil roku 1722 na náměstí Freyung. O 120 let později trh přesídlil na blízké náměstí Am Hof, roku 1918 na Štěpánské náměstí. Od 80. let minulého století začala radnice vydávat více povolení a počet vánočních trhů ve městě se začal rozrůstat. "Jsme rádi, že můžeme vánoční trhy ve Vídni u příležitosti jejich třístého výročí uskutečnit v tak velkém rozsahu a bez omezení," zdůraznil šéf vídeňských adventních trhů Andreas Kutheil.