Obrazem: V Soulu uspořádali soutěž ve šlofíku, účastníci přišli jako Šípkové Růženky nebo koaly

Za lehce mlhavého slunečného dne se v sobotu do parku u řeky Han sjely stovky mladých obyvatel Soulu, aby se na pozvání městské radnice pokusily o činnost, které se mnoha přepracovaným Jihokorejcům chronicky nedostává – dopřát si spánek.
Město zde uspořádalo už třetí ročník jarní akce nazvané soutěž šlofíků, která odstartovala v 15:00 hodin místního času za poněkud neobvyklých podmínek; účastníci měli dorazit unavení, sytí a oblečení jako pohádková Šípková Růženka či princ.
V metropoli, která je proslulá nepřetržitým provozem obchodních center, horečným pracovním tempem a oblibou ledové kávy, byla únava účastníků na trávnících skoro hmatatelná.
„Mezi přípravou na zkoušky a brigádami přežívám na třech až čtyřech hodinách spánku denně, které doháním krátkým dřímáním během dne,“ uvedl Pak Čun-sok, jenž dorazil zahalený do hedvábného karmínového roucha připomínajícího panovníky z korejské císařské dynastie Čoson. „Přišel jsem ukázat, jak se správně spí – a jak odpočívá král,“ dodal dvacetiletý student.
Nedaleko od něj se na zdřímnutí připravovala čtyřiadvacetiletá učitelka angličtiny Ju Mi-jon oblečená do hebkého overalu v podobě koaly. „Dlouhodobě trpím nespavostí, těžko usínám a snadno se budím,“ svěřila se. „Koaly jsou proslulé hlubokým spánkem. Doufám, že si od nich trochu té schopnosti vypůjčím,“ dodala.
Osvěta ve workoholické společnosti
Třetí ročník soutěže znovu upozornil na vleklý problém jihokorejské společnosti. Podle dostupných údajů patří Jižní Korea mezi nejvíce přepracované a nedostatkem spánku nejvíce strádající země z Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), což se odráží i v jedněch z nejnižších průměrných hodnot délky spánku.
Jakmile hodiny odbily třetí odpolední a účastníci si nasadili masky na oči, začali pořadatelé obcházet jednotlivá místa a měřit tepovou frekvenci; nízká signalizuje klidný a hluboký spánek.
Vítězem soutěže se stal muž ve věku přes osmdesát let. Na druhém místě skončil sedmatřicetiletý úředník Hwang Tu-song.
„Byl jsem naprosto vyčerpaný – kromě běžné práce jsem často sloužil noční směny a hodně času trávím řízením,“ řekl. „Když jsem se o soutěži dozvěděl, rozhodl jsem se pořádně si odpočinout v příjemném vánku u řeky. Druhé místo mě upřímně potěšilo,“ dodal.
