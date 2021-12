Ředitelství silnic a dálnic dnes otevřelo úsek dálnice D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Časy na Pardubicku. Jeho výstavba začala v březnu 2019. Úsek navazuje na třípatrovou křižovatku v Opatovicích, která byla dokončena v roce 2015.

Nová část dálnice je dlouhá 12,6 kilometru. Zahrnuje víc než kilometrovou estakádu přes záplavové území Labe. Kromě mostů jsou její součástí dvě mimoúrovňové křižovatky Rokytno a Časy, na trase jsou i čtyři okružní křižovatky. Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidič museli zajíždět do Hradce Králové nebo Pardubic.