Uhrančivý svět divnohub. Zapomeňte na hřiby, tyto houby vypadají jako z jiné planety

Houbařská sezona v Česku je na začátku, houby rostou spíš lokálně. V lese je zatím hodně mokro, což jim vadí. Podle slunečné předpovědi na následující dny to ale vypadá, že se letošní sezona nakonec povede. "Nejsou vedra a příroda se s vodou nějak vyrovná, takže by to mohlo začít růst," tvrdí Vladimír Štibinger ze Sdružení houbařů Čelákovice.

Podívejte se v galerii na netradiční houby, které svými tvary i barvami působí, jako by byly z jiného světa.