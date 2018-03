Obloukové skleníky z polykarbonátu Gutta. Rostoucí trend u novodobých zahrádkářů.

Obloukové skleníky Classic si dnes pořizují nejen zapálení zahrádkáři, kteří chtějí jíst zdravou a čerstvou zeleninu, ale i pěstitelé teplomilných rostlin, palem či kaktusů. Jde opravdu o dobrou volbu?

Výhody obloukových skleníků Classic:

+ Skvělý poměr; rozměry / kvalita / cena.

+ Robustnost; samonosná konstrukce z ocelových plechů je tvořena několika oblouky vázanými příčníky, základnou, vzpěrami a čelními profily. To vše po důkladném utažení tvoří pevnou samonosnou klec zaručující vysokou nosnost.

+ Životnost materiálu; chceme-li, aby skleník vydržel co nejdéle, dáváme přednost konstrukci z oceli nebo lehkého hliníku. Zde je zásadní rozdíl v kvalitě jednotlivých skleníků. Vždy bychom měli dbát na dostatečnou tloušťku profilu, ideálně 1 mm a více.

+ Modifikovatelnost; skleníky lze přizpůsobit do libovolné délky v násobcích 2 m. Využití naleznou jak pro hobby užití v rozměrech 6-18 m2 tak i pro profesionální instalace od 27 m2.

+ Bez nutnosti stavby základů.

+ Opláštění konstrukce; se provádí jedním plátem dutinkového polykarbonátu Guttagliss 6 x 2,1 m, což je zásadní konstrukční výhodou oproti klasickým konstrukcím. Na rozdíl od skleníků se sedlovou střechou nehrozí prolomení krytiny tíhou sněhu (zatížení až 240 kg/m2).

+ Vysoká propustnost slunečního záření, optimální rozptyl dopadajícího světla.

+ Vynikající tepelně-izolační schopnosti (výrazně lepší než sklo); nedochází k prudkým teplotním výkyvům. Už v březnu lze do skleníku vysévat ředkvičky, karotku, kopr či špenát.

+ Odolnost; polykarbonát je vysoce pružný, pevný nárazuvzdorný plast, který bez větších obtíží odolá běžným kroupám i silnému větru.

+ Bezpečnost; nehrozí riziko zranění u malých dětí rozbitím.

+ Záruka kvality; Pro dlouhou životnost skleníku je třeba použít kvalitní polykarbonáty. Nejlépe s 10letou zárukou a ochranným UV filtrem. Zároveň je důležité osvědčení o zdravotní nezávadnosti, které vydává Státní zdravotní ústav.

+ Možnost profesionálního sestavení skleníku autorizovanou firmou.

Okna, dveře, příslušenství

Vstup by měl být dostatečně velký, abychom se nemuseli ohýbat a mohli projet kolečkem. Počet oken musí odpovídat rozloze skleníku tak, aby zajistila dostatečnou cirkulaci vzduchu a zabránila přehřívání. V létě mohou teploty uvnitř skleníku dosahovat i přes 50 °C. Kvůli vyšším výnosům lze do skleníku zavést závlahový systém v podobě kohoutku s tekoucí vodou pro snadné zalévání, nebo realizovat přímo v záhonech automatický zavlažovací systém. V parném létě vám přijde vhod střešní okna odvětrávat automatickými otevírači oken.

Poznáte kvalitní obloukový skleník?

+ Tloušťka materiálu alespoň 1 mm.

+ Šířka profilů ideálně 65 mm.

+ Žárově zinkovaná nebo Al konstrukce.

+ Základna je součástí skleníku.

+ Označení spojovacího materiálu M5.

+ Vzpěry jsou součástí konstrukce.

+ Použitý polykarbonát obsahuje UV filtr.

+ 10letá záruka na opláštění skleníku.

+ Certifikát zdravotní nezávadnosti.

+ Šířka dveří alespoň 80 cm.

+ Těsnění kolem oblouků.

+ Možnost instalace střešních oken.

+ Na každé 2-3 m délky skleníku 1 okno.

+ Směřování dutinek polykarbonátu vždy svisle (odvádění zkondenzované vody).

Kde koupit?

Zdroj článku Gutta ČR, výrobce a distributor obloukových skleníků Classic. www.GuttaShop.cz