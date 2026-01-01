Přeskočit na obsah
Obloha v roce 2026: výjimečné zatmění Slunce, polární záře i velký vánoční úplněk

Šárka Nádeníčková

Rok 2026 nabídne příležitostným pozorovatelům i zapáleným lovcům nebeských jevů zajímavou podívanou. Na obloze se vystřídají meteorické roje, dechberoucí planetární seskupení, noční svítící oblaka i vzácné zákryty. Hlavně se ale v létě dočkáme mimořádného zatmění Slunce, jaké Evropa nezažila desítky let. Vidět půjde i z Česka.

Měsíc úplněk Vánoce Příští rok nás na obloze čeká řada výjimečných úkazů. Těšit se můžeme na zatmění Slunce i velký vánoční úplněk.Foto: Shutterstock
Meteorické roje bez svitu Měsíce

I v roce 2026 se můžeme těšit na hlavní meteorické roje. Hned v lednu meteorickou podívanou odstartují Kvadrantidy, jeden z nejaktivnějších rojů roku. Oči k obloze zvedněte hlavně okolo 4. ledna, za hodinu by mělo spadnout šedesát až osmdesát meteorů.

V dubnu pak uvidíme Lyridy, jejichž maximum připadá na 22. dubna. Ačkoli nemají příliš vysokou aktivitu – obvykle jen okolo osmnácti meteorů za hodinu, představují zajímavý úkaz, který je viditelný po celé obloze.

Ze 13. na 14. srpna pak budou vrcholit slavné Perseidy. Slzy svatého Vavřince, jak se jim přezdívá, představují ideální úkaz pro romantické letní sledování. Roj by navíc neměl rušit svit Měsíce.

V prosinci pak tradiční plejádu „padajících hvězd“ zakončí Geminidy, které patří mezi nejaktivnější. Při vhodných podmínkách slibují až 80 meteorů za hodinu. Úkaz je nejlepší pozorovat ve druhé polovině noci.

Noční oblaka, skřítci a veleočekávaná zatmění

Začátek léta slibuje jeden z nejpodivuhodnějších úkazů atmosféry. Vysoko nad obzorem zazáří noční svítící oblaka, jemné stříbřité vlnky by měly být nejlépe vidět krátce po západu Slunce.

V létě se podle Petra Horálka z Fyzikálního ústavu v Opavě můžete také vydat na lov tzv. červených skřítků – krátkých elektrických výbojů vystřelujících vzhůru nad masivními bouřkovými mraky. Bude to ale chtít vybavit se pořádnou dávkou trpělivosti, celý úkaz trvá jen zlomek sekundy.

Co si zapsat červeně do kalendáře

Datum

Úkaz

Proč stojí za pozornost

4. ledna

Kvadrantidy

První sprcha meteorů, až 80 „padajících hvězd“ za hodinu.

12. srpna

Zatmění Slunce

90% temnota v Česku, největší úkaz od roku 1999.

13.–14. srpna

Perseidy

Klasická srpnová romance, tentokrát bez rušivého svitu Měsíce.

26. srpna

Zatmění Měsíce

Brzy ráno uvidíme Měsíc téměř celý „zakousnutý“ stínem Země.

24. prosince

Vánoční superúplněk

Štědrý večer pod lampou, která bude blíž než kdy jindy.

Ta nejočekávanější událost příštího roku připadá na podvečer 12. srpna – zatmění Slunce. Pro střední Evropu půjde o jeden z nejsilnějších slunečních úkazů tohoto století. U nás se můžeme těšit na mimořádně hluboké částečné zatmění, největší od velkého evropského zatmění 1999. Slunce bude zakryto až z 90 procent, a to jen pár desítek minut před jeho západem.

Obloha tak ztmavne do podivně soumračného odstínu. Pokud byste toužili po úplném zatmění, musíte se vydat třeba na severozápad Španělska, kudy bude procházet tzv. pás totality. Po dlouhých 27 letech tak půjde o první pozorovatelné úplné zatmění z Evropy.

Jen o 16 dní později, 26. srpna, se do stínu Země ponoří náš souputník. Čeká nás tak velmi výrazné částečné zatmění Měsíce, kterému do úplnosti bude chybět jen sedm procent. Začátek budeme moci pozorovat za rozbřesku, nastane ve 4:33 ráno, úkaz pak skončí v 6:17 minut. Měsíc bude při úkazu nízko nad obzorem.

Polární záře a velký vánoční Měsíc

Slunce bude po maximu svého jedenáctiletého cyklu, takže pravděpodobnost výskytu polárních září zůstává i v následujících dvanácti měsících zvýšená. Dechberoucí barevná podívaná tak může opět dorazit i do našich nízkých zeměpisných šířek, vyhlížejte ji hlavně na jaře a na podzim.

Přesně předpovědět, ve který den se objeví, nejde. Experti dovedou na výskyt záře upozornit zpravidla jen hodiny před jejím vznikem. Vyplatí se ale sledovat aktivitu geomagnetické bouře, tzv. Kp index. Čím vyšší má hodnotu, tím vyšší šance je na viditelnost záře.

Rok 2026 skončí opravdu stylově. Přesně na Štědrý den vyjde vánoční superměsíc – největší úplněk roku, který se na obloze objeví v mimořádně příhodnou dobu. Úhlově největší úplněk je výraznější, jasnější a vizuálně působí mnohem blíž, než bývá obvyklé. Podle tradic severoamerických domorodých obyvatel se mu také někdy říká Studený Měsíc.

Zdroj: Fyzikální ústav v Opavě

