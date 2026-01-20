Obloha nad Českem explodovala barvami. Mimořádná polární záře byla vidět i z velkých měst

Oblohu nad Českou republikou v noci na dnešek ozdobila výrazná polární záře, kterou bylo možné pozorovat na mnoha místech země, a to dokonce i z větších měst. Na výjimečný přírodní úkaz upozornil krátce po 22. hodině Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), podle něhož byla záře místy až překvapivě jasná. Fotografie z různých koutů Česka se rychle objevily také na sociálních sítích.
Meteorologové označili polární záři za silnou a lidem doporučili sledovat severní obzor, ideálně z míst s co nejmenším světelným znečištěním. A k pozorování podle nich postačil i mobilní telefon.
ČHMÚ zveřejnil například snímek pořízený z Pece pod Sněžkou, přičemž první červené odstíny byly nad severním obzorem fotograficky zaznamenatelné už kolem 20:30. Vrchol úkazu pak přišel krátce po 22. hodině, kdy byla záře dobře viditelná pouhým okem. A unikátní jev si mohli užít dokonce i Pražané.
Podívanou, kterou známe především ze severských zemí, způsobil vyvržený oblak elektricky nabitých částic ze Slunce, který k Zemi dorazil po předchozí sluneční erupci. Tok částic pak ve spojení se stlačeným slunečním větrem vyvolal výraznou geomagnetickou bouři, která umožnila pozorování aurory i z našich zeměpisných šířek. Oproti původním odhadům dorazila vlna sluneční aktivity k Zemi s několikahodinovým předstihem.
Nebeská hra barevných světel
Kromě typických červených odstínů se na obloze objevily i vzácné, rychle pulzující zelené skvrny, známé jako „aurora blobs“. Tyto jevy jsou v českých podmínkách mimořádné a souvisely s neobvykle vysokým podílem protonového materiálu pronikajícího zemskou magnetosférou. Pozorování tentokrát přálo také počasí: na většině území panovala jasná noc, a to díky tlakové výši a přílivu suchého vzduchu od východu.
Polární záře jsou v Česku obvykle slabé a snadno zaměnitelné se světelným znečištěním nebo červánky. Výraznější záře zde lidé mohli pozorovat například loni v listopadu.
