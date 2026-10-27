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Oblíbený řetězec stahuje dívčí šperky. V prstýnku testy odhalily toxické olovo

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Barevné korálky a prstýnek se srdíčkem. Dětské šperky z oblíbeného obchodu se prodávaly přes dva roky, než testy odhalily, co se skrývá ve spoji prstýnku. Proč je řetězec stahuje a jak dostat peníze zpět?

Nebezpečný výrobek řetězec Tedi po dvou letech stahuje z prodeje.
Nebezpečný výrobek řetězec Tedi po dvou letech stahuje z prodeje.Foto: Tedi.com
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Řetězec TEDi stahuje z prodeje dětské sady bižuterie. Testy v nich odhalily zvýšený obsah olova v pájeném spoji prstýnku.

Jde o sadu tří šperků v růžové a žluté barvě s barevnými korálky. Prodávaly se za 55 korun pod kódy 780770017610000000200 a 823540017610000000200.

Obchody je nabízely dlouho, od 19. 7. 2024 až do 21. 10. 2026. Řetězec doporučuje šperky dál nepoužívat. Zákazníci je můžou vrátit v kterékoli prodejně TEDi a dostanou zpět peníze nebo jiný výrobek.

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Olovo patří mezi těžké kovy, které tělo neumí jednoduše vyloučit a postupně se v něm hromadí. Dětem škodí víc než dospělým, protože poškozuje vyvíjející se nervovou soustavu a může ovlivnit třeba schopnost učit se nebo soustředit.

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Riziko roste u malých dětí, které si šperky často strkají do pusy nebo je okusují. Pokud tedy podobnou sadu máte doma, raději ji dětem seberte a vraťte do obchodu.

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Zdroj: tedi.com

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