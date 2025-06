Objevte skryté kouzlo Sharm El Sheikhu.

Dobrodružství, moře plné korálů a zážitky pod hvězdami s Join UP!™

Cestovní kancelář JoinUP! vstoupila na český trh. Plně obsazený charterový let přistál 7. června v Sharm El Sheikhu a zahájil přímé letecké spojení cestovní kanceláře z Prahy do tohoto okouzlujícího egyptského letoviska. Pobřeží Rudého moře přivítalo prvních 165 klientů cestovní kanceláře JoinUP!, které Sharm přilákal nedotčenými plážemi, křišťálovým mořem a fascinujícím podmořským světem.

Proč si zamilujete Sharm?

Jde o jedno z nejzajímavějších egyptských letovisek. Pobřeží Rudého moře lemují pásy jemného bílého písku. Tropické pláže v okolí resortů jako Ivy Cyrene, Jaz Fayrouz nebo Regency Park směle konkurují Karibiku nebo Maledivám. Jsou ideální k opalování, plavání nebo odpočinku. Sharm El Sheikh ale rozhodně není jenom "plážová destinace".

Nechybí tu klasické aktivity typické pro Rudé moře jako potápění, šnorchlování nebo windsurfing. V Sharmu si ale užijete i dobrodružné výlety do pouště. Safari v džípech, projížďky na velbloudech a koních, romantické západy slunce a přenocování pod hvězdami.

Velké egyptské muzeum otevírá 7. července

Z Sharm El Sheikhu můžete pohodlně vyrazit na výlet k hoře Sinaj nebo do Káhiry, kde se 7. července otevře nově zrekonstruované Velké egyptské muzeum. Pokud máte rádi starověký Egypt, tak si to nenechte ujít. Klasikou jsou pyramidy nebo klášter sv. Kateřiny.

Nedaleký národní park Ras Mohammed je rájem pro potápěče. Mezi nejznámější místa v parku patří Blue Hole, Lighthouse Reef, Canyon nebo chráněná oblast Ras Abu Gallum v Dahabu.

Koncert Jennifer Lopez v ceně zájezdu

V létě, tu 4. července, zahájí světové turné hvězda Jennifer Lopez. Živý koncert proběhne v Rixos Radamis Beach Areně a všichni hosté ubytovaní v luxusních resortech Rixos Radamis Beach 5*, Rixos Radamis Blue Planet 5*, Rixos Radamis Tirana 5*, Club Prive by Rixos 5*, Rixos Premium Seagate 5* a Rixos Sharm El Sheikh (Adults Only 18+) 5* budou mít vstup na koncert zdarma.

Infrastruktura Sharm El Sheikhu prošla v posledních letech zásadní modernizací. Investice přišly zejména v rámci příprav na klimatický summit COP27 v roce 2022, který přivítal přes 100 světových lídrů a 35 000 účastníků.

Nádherné fotky a aktuální informace najdete na instagramovém profilu https://www.instagram.com/joinup.cz

Tajný tip časopisu National Geographic

Sharm El Sheikh býval dlouhá léta oblíbeným dovolenkovým cílem Evropanů. Časopis National Geographic ho vrací zpátky do hry: "Hlavní destinace v Egyptě jsou Káhira nebo Hurghada. Naším tipem je ale Sharm el Sheikh, město v jižní části Sinajského poloostrova. Proč právě sem? Kvůli nízkým cenám, dobrému leteckému spojení a subtropickému počasí."

Pro cestovní kanncelář Join UP!™ je to vlajková destinace. Od svého založení v roce 2010 přivezla společnost Join UP!™ do Egypta více než 3 miliony cestovatelů z devíti evropských trhů. Sharm El Sheikh dlouhodobě patří na špičku mezi více než 40 destinacemi. Dříve dominovaly letoviska Hurghada a Marsa Alam. Join UP!™ ale vrací Sharm El Sheikh zpátky na mapu.

Než Join UP!™ vstoupil v roce 2022 na polský trh, navštěvovalo Sharm El Sheikh ročně zhruba 45 000 Poláků. V roce 2023 toto číslo vzrostlo na 151 000 a trend stále roste. Join UP!™ očekává, že do roku 2025 obslouží téměř 50 % veškeré polské klientely mířící do této destinace. A podobně by chtěla uspět i v Česku.

Za úspěchem stojí silná lokální partnerství v Egyptě, výborná znalost regionu a strategické spojenectví s leteckou společností SkyUp™, které umožňuje nabízet konkurenceschopné ceny. Dovolenou v luxusním Sharmu tak seženete za podobných podmínek jako v Hurghadě, Marsa Alam nebo El Alameinu.

Destinace, která nabízí vše

Sharm El Sheikh má nádherné pláže, celoroční slunečné počasí (suché teplo a nízká vlhkost dělají i letní teploty snesitelné), špičkové potápění a pestrou nabídku kulturních eventů.Sharm patří opět mezi nejvyhledávanější přímořské destinace.

