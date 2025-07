Objevte Prahu jinak: 7 zážitků, které vám ukážou město z nové perspektivy

Praha – město v srdci Evropy a zároveň stověžatá kráska, která láká miliony návštěvníků ročně. Turistické trasy vedou přes Karlův most, Pražský hrad a Staroměstské náměstí. Ale co když toužíte zažít metropoli trochu jinak?

Nejen očima běžného turisty, ale i skrze autentické zážitky, které vám ukážou skryté kouzlo města? Připravili jsme pro vás výběr aktivit, které dodají vašemu pobytu v Praze šmrnc a originalitu.

1. Podívejte se na Prahu z vody

Plavba po Vltavě patří mezi klasiky, ale co zkusit paddleboard nebo kajak? Zejména v letních měsících je to perfektní způsob, jak uniknout ruchu města, a přitom si ho vychutnat z netradiční perspektivy. Proplujte kolem Národního divadla, Tančícího domu a podívejte se na Hradčany, zatímco vám do obličeje vane letní vánek.

2. Navštivte alternativní čtvrti

Karlín, Holešovice nebo Vršovice - to nejsou jen názvy zastávek MHD, ale čtvrti plné života, designových kaváren, výstavních galerií a komunitních center. Pokud vás nebaví tlačenice u Orloje a chcete zjistit, jak se v Praze opravdu žije, a jak ji vnímají "pražáci", vydejte se právě sem. Objevte art huby, kavárny s výběrovou kávou a místní trhy s rukodělnými výrobky.

3. Vyzkoušejte kurz střelby

Ano, čtete správně. Praha nabízí i adrenalinové zážitky a jedním z nich je kurz střelby s profesionálními instruktory. Naučíte se zacházet s různými typy zbraní v bezpečném a kontrolovaném prostředí. Ideální zážitek pro všechny, které již historické památky nenadchnou a hledají netradiční aktivitu, která kombinuje zábavu, koncentraci a dávku adrenalinu.

4. Ochutnejte Prahu na talíři

Místní gastronomie už dávno není jen o svíčkové, knedlících a pivu - i když i to má své kouzlo. V Praze najdete michelinské restaurace, podniky s moderní českou kuchyní, food trucky i asijská bistra. Zajděte na komentovanou gastro tour nebo si naplánujte večer v podniku, kde se vaří přímo před vámi.

5. Zkuste městskou únikovou hru

Praha je jako stvořená pro dobrodružství. Místo klasického prohlídkového okruhu si stáhněte aplikaci s městskou hrou nebo si rezervujte únikovou místnost. Dostanete mapu, hádanky a úkoly, které vás provedou po historických zákoutích i méně známých místech.

6. Projděte se parkem jako místní

Letná s ikonickým výhledem na mosty, Stromovka jako oáza klidu, Riegrovy sady s výhledem na Hrad - to jsou místa, kde se setkávají místní, běhají, piknikují nebo jen tak pozorují západ slunce.

7. Zažijte noční Prahu mimo turistické pasti

Zatímco centra měst bývají v noci hlučná a přeplněná, Praha nabízí řadu příjemných podniků i mimo hlavní tepny. Vyzbrojte se tipy od místních nebo se spolehněte na aplikace a objevujte bary se zajímavými koktejly, jazzové večery v podzemních klubech nebo dobře ukryté vinárny.

Praha je město příběhů. A každý příběh je jiný - stejně jako každý návštěvník. Dejte si šanci prožít Prahu jinak než s průvodcem v ruce. Ať už vás láká adrenalin, umění, kulinářské zážitky nebo jen klidná procházka, tohle město vám má co nabídnout.

Tak co, troufnete si?