Lidský penis je obzvlášť citlivý na mikroplasty. Jsou všude a ovlivňují erekci

Vědci poprvé objevili mikroplasty v penisech, což vyvolává otázky ohledně jejich možné role v erektilní dysfunkci. Odborníci také nedávno odhalili tyto drobné plastové částice ve varlatech a spermatu.

Tyto objevy budí obavy, že znečištění mikroplasty by mohlo přispívat k poklesu mužské plodnosti.

Vědci uvedli, že penis by mohl být obzvláště zranitelný vůči kontaminaci mikroplasty kvůli vysokému průtoku krve během erekce. Lidé je konzumují v potravinách i ve vodě a také je vdechují. Vědci už odhalili mikroplasty v placentách těhotných žen, mateřském mléku, lidské krvi i v plicích. Tyto drobné částečky, které pocházejí z vláken oblečení, pneumatik, kosmetiky a mnoha dalších zdrojů, byly nalezeny po celé planetě, od vrcholu Mount Everestu až po nejhlubší oceány.

Studie hodnotila tkáň odebranou pěti mužům, kteří podstoupili operaci související s erektilní dysfunkcí. Mikroplasty byly nalezeny ve čtyřech případech, přičemž nejčastěji se jednalo o polyethylentereftalát známý pod zkratkou PET a polypropylen. Oba se používají v obalech na potraviny a nápoje a v dalších předmětech denní potřeby.

Pozor na petky i plastové obaly?

Zdá se, že kontaminace lidských těl mikroplasty je velmi rozšířená a vědci je nacházejí všude, kam se podívají, podotkl deník. Dopad na zdraví zatím není znám, ale v laboratoři bylo prokázáno, že mikroplasty poškozují lidské buňky.

Částice mohou způsobovat záněty tkání, podobně jako částice znečištěného ovzduší, a škodlivé mohou být i chemické látky obsažené v plastech. U lidí, jejichž tepny byly kontaminovány mikroplasty, lékaři zjistili výrazně zvýšené riziko mrtvice a úmrtí na infarkt.

"Víme, že erektilní dysfunkce je multifaktoriální. K erekci potřebujete dobré hormony, nervy, krevní zásobení a dobrou hladkou svalovou tkáň," uvedl lékař a hlavní autor výzkumu Ranjith Ramasamy z Miamské univerzity. "Zjistili jsme, že mikroplasty jsou přítomny v hladké svalovině penisu. Víme jen to, že tam nemají být, a máme podezření, že by to mohlo vést k dysfunkci hladkého svalstva," dodal.

Ramasamy uvedl, že je naléhavě zapotřebí dalšího výzkumu, který by určil potenciální roli mikroplastů v erektilní dysfunkci a mužské neplodnosti. Počet spermií u mužů klesá již desítky let a 40 procent případů zůstává nevysvětleno, ačkoli podle mnoha studií se na tom podílí chemické znečištění. Nedávné výzkumy na myších uvádějí, že mikroplasty snižují počet spermií a způsobují abnormality a hormonální poruchy.

Vědci uvedli, že všudypřítomné rozšíření mikroplastů je alarmující a je nezbytné pochopit potenciální důsledky pro lidské zdraví.

"Jako společnost si musíme uvědomit, že pití vody z plastových lahví, jídlo s sebou v plastových obalech a ještě hůře mikrovlnná trouba v plastových nádobách přispívají k tomu, že se v našem těle vyskytují věci, které by tam být neměly. A penis je ten orgán, kterému všichni věnují pozornost," řekl Ramasamy.