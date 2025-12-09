Magazín

Objev, který na Marsu neměl být. Nečekaný nález vesmírného vozítka zaskočil vědce

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 4 hodinami
Když se rover Curiosity loni v květnu převalil na Marsu přes obyčejně vyhlížející kámen, nikdo nečekal, že uvnitř najde něco tak výjimečného. Tvrdá schránka se rozlomila a odhalila jasně žluté krystaly čisté síry – vůbec první potvrzený nález elementární síry na Rudé planetě. Objev, který "by tam být neměl", teď vědcům přidělává příjemné starosti.
NASA letos v dubnu ukázala, co sondy na Marsu skutečně vidí | Video: YT/NASAJetPropulsionLaboratory

Kámen, který rover svým téměř tunovým tělem mimoděk rozdrtil, skrýval to, co NASA popisuje jako opravdový poklad: žluté krystaly elementární síry, známé také jako brimstone. Ačkoliv jsou sulfáty na Marsu poměrně běžné, čistá síra je úplně jiná liga - vzniká jen za velmi specifických podmínek, které se v oblasti Gediz Vallis podle dosavadních poznatků vůbec neměly vyskytovat.

Ještě podivnější je, že celé okolí kanálu, kde rover Curiosity kámen objevil, je poseté útvary nápadně podobnými tomu, který se vozítku podařilo náhodou rozlomit. Může to znamenat, že elementární síra je v některých částech Marsu mnohem hojnější, než si vědci dosud mysleli. 

Ačkoliv jsou sulfáty na Marsu poměrně běžné, čistá síra je úplně jiná liga. | Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

"Najít pole kamenů z čisté síry je jako objevit oázu uprostřed pouště. Neměla by tam být, takže teď musíme zjistit, proč tam je. Právě takové zvláštní a neočekávané věci dělají průzkum planet tak vzrušujícím," řekl k objevu letos v červenci vědecký šéf mise Curiosity Ashwin Vasavada z Jet Propulsion Laboratory.

"Sulfáty vznikají, když se sloučeniny síry mísí ve vodě s minerály a po jejím odpaření zůstanou jako sraženiny. O historii vody na Marsu víme právě díky nim. Čistá síra je ale něco úplně jiného: na Marsu se nikdy nenašel přímý důkaz, že by existovaly podmínky potřebné pro její vznik. Nález tak naznačuje, že historii planety stále nerozumíme v celé šíři," dodal.

Síra je zároveň jedním z klíčových prvků života - organismy ji obvykle využívají v podobě sulfátů k tvorbě dvou esenciálních aminokyselin. To však neznamená, že by objev přímo naznačoval existenci života na Marsu; potvrzené známky života vědci stále nemají. I tak jde ale o další dílek do skládačky chemických a geologických procesů, které hypotetickému životu mohly v minulosti nahrávat.

Curiosity mezitím pokračuje v jízdě podél kanálu Gediz Vallis.
Curiosity mezitím pokračuje v jízdě podél kanálu Gediz Vallis. | Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Další krok je nyní jasný: zjistit, jak mohla elementární síra na Marsu vzniknout. To si vyžádá další analýzy a pravděpodobně i detailní modelování geologického vývoje Marsu. Curiosity mezitím pokračuje v jízdě podél kanálu Gediz Vallis, jehož skály stále nesou stopy pradávné řeky, která tudy tekla před miliardami let. Rover nadále vytrvale sbírá data a zkoumá další horniny - kdo ví, jaké překvapení jej čeká za dalším balvanem.

Nasa Perseverance | Video: NASA

Zdroj: jpl.nasa.gov

 
