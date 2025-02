Objev gigantů: Vědci odhalili hory stonásobně vyšší než Mount Everest

Co kdybychom vám řekli, že existují hory tak gigantické, že Mount Everest by vedle nich vypadal jako pouhý kopec. Zdá se vám to jako pouhá fantazie? A i přesto je na tom kus pravdy. Háček je pouze v tom, že tyto hory nenajdeme na povrhu Země, ale pod ním.

Nedávné vědecké objevy odhalily existenci dvou obrovských podzemních struktur, které svou výškou až stonásobně převyšují nejvyšší horu světa. Tyto formace se nacházejí přibližně 1 200 mil (asi 1 931 km) pod povrchem Země, na rozhraní mezi zemským jádrem a pláštěm. Objev skrytých gigantů Vědci z Utrechtské univerzity v Nizozemsku využili seizmické vlny k mapování těchto podzemních struktur. Při velkých zemětřeseních se Země chová jako zvon, který rezonuje a vydává specifické "tóny". Když tyto seizmické vlny narazí na anomálie, jako jsou LLSVP (Large Low-Shear-Velocity Provinces), jejich rychlost se zpomalí a energie se ztrácí, což umožňuje vědcům vytvořit obraz těchto skrytých útvarů. Tyto dvě masivní struktury se nacházejí pod Afrikou a Tichým oceánem. Každá z nich dosahuje výšky přibližně 620 mil (asi 998 km), což je více než stonásobek výšky Mount Everestu, který měří přibližně 5,5 mil (8,8 km) nad mořem. Navzdory své enormní velikosti zůstávají tyto "hory" pro lidské oko neviditelné, ukryté hluboko pod zemským povrchem. Stáří a složení Analýzy naznačují, že LLSVP jsou nejen teplejší než okolní materiál, ale také podstatně starší. Odhaduje se, že jejich stáří může být až půl miliardy let, což naznačuje, že jsou pozůstatky pradávných geologických procesů. Jejich složení se liší od okolního pláště; obsahují větší minerální zrna, což naznačuje jejich odlišný původ a vývoj. Tento objev má zásadní dopad na naše chápání vnitřní struktury Země. Naznačuje, že zemský plášť není tak homogenní a dynamický, jak se dříve předpokládalo. LLSVP se jeví jako stabilní a neměnné struktury, které odolávají konvekčním proudům v plášti. To může mít vliv na naše modely tepelného toku a dynamiky Země. Budoucí výzkum Ačkoli jsou tyto podzemní "hory" pro nás nedosažitelné, jejich studium prostřednictvím seizmologie a dalších nepřímých metod nám může poskytnout cenné informace o historii a dynamice naší planety. Další výzkum by mohl odhalit více o jejich původu, složení a vlivu na geologické procesy, které formují Zemi.