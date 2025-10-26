Studie: Více než pětina dětí má nadváhu. Největší hrozbu ale skrývají štíhlé dívky

Nejnovější data z mezinárodní studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) ukazují, že více než pětina českých dětí má nadváhu nebo obezitu. Neustále jich přibývá. Obézní je téměř každý desátý chlapec a čtyři procenta dívek. "Více než dvakrát častější je výskyt nadváhy a obezity u dětí z hůře situovaných rodin," uvedl vedoucí výzkumného týmu Michal Kalman.
Za nejrizikovější skupinu z hlediska duševního zdraví ale považuje štíhlé dívky, které si myslí, že jsou moc tlusté. Podle studie jich je až 15 procent.
Obezita chudoby
Nejčastější je vyšší váha u dětí z Ústeckého kraje a z obcí pod 2000 obyvatel, nejméně častá u těch ze Zlínského kraje a z Prahy. Studie srovnávala téměř 50 zemí. "Čeští chlapci jsou na tom mírně hůře než je celosvětový průměr, dívky mírně lépe," dodal Kalman.
Výzkumníci se ptali více než 14 500 dětí také na to, jaké pocity ze svého těla a váhy mají. Polovina je se svou váhou spokojena, vlastní hmotnost hodnotí negativně třetina oslovených třináctiletých a patnáctiletých dívek. Přestože chlapci mají objektivně častější nadváhu, častěji jsou jsou i navzdory ní se svou váhou spokojení. Z těch nespokojených jsou převažují ti, kteří si připadají spíš hubení.
Dívky cítí tlak
Zhruba každá šestá dívka, která je podle objektivních kritérií štíhlá, v průzkumu deklarovala, že není se svou váhou spokojená. "Pro nás je to nejrizikovější skupina z hlediska duševního zdraví," doplnil Kalman. Tyto dívky mají podle něj vyšší citlivost na tlak ze sociálních sítí a je u nich vyšší riziko pití alkoholu, kouření či užívání nikotinu nebo závislosti na sociálních sítích.
Tělesná hmotnost podle odborníků souvisí mimo jiné s pohybem a stravovacími návyky. Podle vedoucí Kanceláře WHO v Česku Zsofie Pusztaiové je důležité nevynechávat snídani, mít dostatek pohybu a naopak netrávit příliš času před obrazovkou. "Děti s nadváhou a obezitou hůře hodnotí svoje duševní zdraví a vztahy s vrstevníky," uvedl Kalman. Častější jsou u nich pocity skleslosti nebo podrážděnosti.