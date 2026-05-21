Obezita není stejně nebezpečná v každém věku. Vědci odhalili nejrizikovější období

Že obezita zvyšuje riziko řady onemocnění, ví odborníci už dlouho. Jenže podle nové rozsáhlé švédské studie záleží i na tom, kdy člověk začne nabírat kila navíc. A odpověď není úplně uklidňující: vědci nenašli „bezpečné období“, kdy by přibírání bylo z hlediska rakoviny neškodné. Některé životní etapy ale vycházejí výrazně rizikověji než jiné.
Výzkumníci z univerzity ve švédském Lundu sledovali více než 600 tisíc lidí od adolescence až do šedesáti let věku. Zkoumali nejen samotnou hmotnost, ale i to, kdy lidé začali tloustnout a jak rychle přibírali.
Výsledky ukázaly, že čím dříve člověk obezitou projde a čím více kilogramů přibere, tím vyšší bývá riziko některých nádorů. „Čím vyšší byla počáteční hmotnost a čím větší byl následný váhový přírůstek, tím vyšší bývalo riziko rakoviny,“ shrnul vedoucí Anton Nilsson závěry studie, která ještě čeká na recenzní řízení.
Analýza ukázala, že lidé, kteří v dospělosti přibírali rychleji, čelili vyššímu riziku úmrtí na onemocnění spojená s obezitou. U těch, kteří obezitou trpěli už mezi 17. a 29. rokem života, bylo riziko předčasného úmrtí zhruba o 70 procent vyšší než u lidí, kteří se do 60 let obézní nestali. Za vznik obezity vědci považovali okamžik, kdy hodnota BMI, tedy indexu tělesné hmotnosti vypočítaného z výšky a váhy, poprvé dosáhla hodnoty 30 nebo více.
„Jedním z možných vysvětlení je, že lidé, u nichž se obezita rozvine už v mladém věku, jsou po delší dobu vystaveni biologickým dopadům nadměrné hmotnosti,“ vysvětluje spoluautorka studie Huyen Le.
Dřívější obezita, vyšší riziko
Zdaleka největší riziko se podle dat objevilo u mužů, kteří se stali obézními před třicítkou. Ti měli až pětkrát vyšší riziko rakoviny jater, dvojnásobné riziko rakoviny slinivky a ledvin a o 58 procent vyšší pravděpodobnost rakoviny tlustého střeva než muži, kteří zůstali štíhlí.
Výzkum ale odhalil jednu výraznou výjimku, a to u žen. U nádorových onemocnění žen načasování přibírání podle dat nehrálo významnou roli.„Riziko bylo zhruba stejné bez ohledu na to, kdy ženy přibraly. Pokud by hlavním faktorem byla délka vystavení obezitě, mělo by dřívější přibírání znamenat vyšší riziko. To, že se to nepotvrdilo, naznačuje, že v případě rakoviny a přežití žen mohou hrát roli i jiné biologické mechanismy,“ dodává Huyen Le.
Jedním z možných vysvětlení podle ní mohou být hormonální změny spojené s menopauzou. Pokud se obezita u žen rozvinula před třicátým rokem života, výrazně rostlo riziko rakoviny děložní sliznice, ledvin nebo meningeomu. Po třicítce se zase přibírání silně pojilo zejména s nádory ovlivněnými hormony, například s rakovinou prsu po menopauze nebo rakovinou endometria.
Nejde jen o extrémní obezitu
Studie zároveň ukazuje, že nejde jen o extrémní obezitu. I lidé, kteří přibrali relativně méně, měli vyšší riziko některých nádorů než ti, jejichž hmotnost zůstávala stabilní. Největší váhové přírůstky, v průměru kolem 32 kilogramů, však byly spojeny s dramatickým nárůstem rizik. Muži, kteří přibrali nejvíce, měli téměř trojnásobné riziko rakoviny jater a více než dvojnásobné riziko rakoviny jícnu. U žen se téměř čtyřnásobně zvýšilo riziko rakoviny děložní sliznice.
Výzkum přináší i jednu důležitou změnu pohledu. Dosud se většina studií soustředila hlavně na hmotnost ve středním věku. Švédští vědci ale upozorňují, že rozhodující může být celý „váhový příběh“ člověka - tedy kdy začal přibírat, jak rychle a v jakých životních obdobích. „Je důležité udržovat stabilní a zdravou hmotnost během celého dospělého života,“ dodává Nilsson.
Experti zároveň připomínají, že nejde jen o individuální disciplínu. „Udržet si zdravou hmotnost může být v dnešním prostředí velmi obtížné,“ upozornila Megan Winter z organizace Cancer Research UK.
Video: V posledních letech se odehrává revoluce v hubnutí, konstatuje obezitolog Matoulek
Zdroje: eClinicalMedicine, The Guardian, Science Daily
Senzace Velké pardubické je po smrti. Sexy Lord podlehl kolice, bylo mu deset let
Předloňský vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl ve středu těžké kolice. O skonu desetiletého ryzáka, který se v roce 2024 v těsném doběhu slavného dostihu zapsal do historie děleným vítězstvím s dalším valachem Godfreyem, informoval web jezdci.cz.
Pacient s podezřením na ebolu dorazil do Prahy. Zuří Okamura i někteří Američané
Americký lékař s podezřením na nákazu smrtícím virem eboly ve středu večer přiletěl z Ugandy do Prahy. Ve Fakultní nemocnici Bulovka stráví tři týdny v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nepředstavuje muž pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Převoz Američana do Česka místo do Spojených států ale vyvolává kritiku.
Komentář: Babišovo ANO bylo pro Deklaraci smíření s Němci, teď se přiživuje na nenávisti
Pokud lze na něčem ilustrovat proměnu, kterou prodělalo hnutí ANO, je to jeho vztah k sudetským Němcům. A pokud by byl premiér Andrej Babiš aspoň v něčem zásadový, musel by si přiznat, že i pragmatismus má své meze a že i na koaličním partnerovi záleží. Celé je to hlavně lekce z toho, s kým se ANO "paktuje" ve vládě.
Rusko na závěr jaderného cvičení nasadilo strategické zbraně, uvedla Moskva
Rusko do jaderného cvičení, které ve čtvrtek končí, nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo podle tiskových agentur ruské ministerstvo obrany.
Zlomená noha a sláva v SSSR. Film Anděl na horách pomohl změnit dobový humor
Anděl na horách a jeho filmový předchůdce Dovolená s Andělem patří k oblíbeným českým komediím. Oba snímky se v televizi často reprízují, horská odysea revizora Anděla je však přeci jen divácky o něco preferovanější. Proč tomu tak je a jak k dobovému úspěchu snímku přispěl Jaroslav Marvan, od jehož narození uplyne letos 125 let.