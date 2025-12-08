Magazín

Australský sen skončil v Severní Koreji. Divoký příběh prvního plovoucího hotelu

Nikola Bernard Nikola Bernard
před 3 hodinami
Kdysi to byl luxusní pětihvězdičkový resort vznášející se na tyrkysových vodách u Velkého bariérového útesu. Potom sloužil třeba jako symbol sbližování Severní a Jižní Koreje. A nakonec? Rezavěl v přísně hlídané zóně. Takový byl osud prvního plovoucího hotelu na světě, který prošel transformací, jakou by nevymyslel ani hollywoodský scénárista.
Foto: Profimedia.cz

Příběh začíná v Austrálii - konkrétně u itala Douga Tarca - profesionálního potápěče a vizionáře žijícího v Townsville, který se v 80. letech rozhodl, že lidé by měli zažít Velký bariérový útes opravdu zblízka. A zcela jiným způsobem.

Nejdřív plánoval přeměnit staré výletní lodě na levnou formu ubytování přímo na moři. Brzy ale pochopil, že praktičtější i ekologičtější bude nechat vyrobit zcela nový plovoucí hotel.

Související

Wellness bez hostů, paneláky bez lidí. Návrat do zapomenutého Ferienparku B.

Paneláky RGBY
21 fotografií

Výsledkem byla unikátní sedmipodlažní konstrukce. "Měl 176 pokojů, dvě restaurace, bary, výzkumnou laboratoř, knihovnu, diskotéku, saunu, posilovnu - a dokonce tenisový kurt," popsal Robert de Jong, kurátor Námořního muzea v Townsville. 

Hotel, navržený švédským inženýrem Stenem Sjöstrandem, stál v přepočtu přes 100 milionů dnešních dolarů (přes dvě miliardy korun) a byl upevněn sedmi obřími kotvami. A k hotelu se dalo dostat jen rychlým katamaránem (dvouhodinová cesta) nebo helikoptérou (drahý, ale nezapomenutelný let). Nebylo divu, že první hosté, kteří dorazili v březnu 1988, byli nadšeni. Nejen potápěči - i ti, kdo nechtěli do vody, mohli sledovat podmořský život díky žluté ponorce určené pro hotelové exkurze.

Problémy na obzoru

Nadšení ale brzy vystřídaly komplikace. Týden před oficiálním otevřením oblast zasáhl cyklon, který sice nezpůsobil katastrofu, ale zničil sladkovodní bazén.

Brzy se ukázalo, že právě počasí bude největším problémem. "Pokud bylo nepříznivé počasí a museli jste se vrátit do města, abyste stihli letadlo, vrtulník nemohl letět a katamarán nemohl plout, což způsobovalo spoustu nepříjemností," dodává de Jong. Hosté tak často zůstávali v pasti na moři - a mnozí trpěli nepříjemnou mořskou nemocí. Personál měl pak vlastní improvizovaný způsob, jak odhadnout, jak špatná situace nastane, a to za pomoci prázdné láhve od whisky zavěšená ze stropu. Čím více se houpala, tím hůř bylo hostům.

Hotel se proto nikdy nepodařilo naplnit a provoz byl extrémně drahý. A tak rok po otevření bylo jasné, že projekt je problematický a finančně neudržitelný. A titulky časopisů začaly mluvit o "předběhnutí doby".

Druhý život

V roce 1989 hotel koupila vietnamská společnost a nechala ho odtáhnout přes pět kilometrů do Ho Či Minova města (Saigonu). Tam získal nové jméno - Saigon Floating Hotel, a mezi místními přezdívku The Floater. Tohle období bylo pro plovoucí resort možná paradoxně nejúspěšnější.

Zakotvil v centru města na řece Sài Gòn a měl dva rušné noční kluby a lákal turisty, kteří oceňovali spojení s pevninou. Po téměř deseti letech provozu ale znovu narazil na finanční potíže. A tak putoval dál - tentokrát k nečekanému kupci.

Třetí a poslední dobrodružství

Koncem 90. let, v době oteplování vztahů mezi Korejemi, koupila hotel severokorejská vláda společně s jihokorejskou firmou Hyundai Asan - a plavidlo prošlo další dlouhou cestou do turistického regionu Mount Kumgang.

Zase dostalo nové jméno, tentokrát Hotel Haegumgang a v říjnu 2000 začalo fungovat jako součást ambiciózního projektu, který měl podpořit korejské rozhovory, přivést do země turisty z jihu a sloužit jako místo setkávání rozdělených rodin.

A zdálo se, že to funguje. 

Tragédie znamenala konec

Jenže 11. července 2008 došlo k incidentu, který vše změnil. Jihokorejskou turistku zastřelil severokorejský voják poté, co neúmyslně vstoupila do vojenské zóny. Hyundai Asan okamžitě zastavila všechny zájezdy a pro hotel to znamenalo definitivní konec.

Následující roky objekt rezavěl v opuštěném přístavu. "Informace jsou neúplné, ale domnívám se, že hotel byl v provozu pouze pro členy severokorejské vládnoucí strany," říká de Jong. Když ho pak v roce 2019 navštívil Kim Čong-un, nařídil demolici. A tak byl podle jihokorejských zpravodajských služeb v roce 2022 zcela zničen.

Přestože hotel selhal na každé ze svých tří světových zastávek, zanechal po sobě trvalou stopu. Inspiroval nejen další vize plovoucí architektury, ale i obecnější myšlenku, že lidé mohou reálně žít na vodě. A většina místních z Townsville na "svůj hotel" dodnes vzpomíná. Byl symbolem odvahy, vizionářství i schopnosti snít ve velkém. A přestože se rozpadl kdesi na pobřeží Severní Koreje, jeho příběh je připomínkou toho, že i neúspěchy mohou být velkolepé.

První plovoucí hotel světa možná předběhl svou dobou, ale rozhodně se stal nezapomenutelným.

Zdroje: CNN, ABC, SuperCarBlondie

 
Mohlo by vás zajímat

VIDEO: Snědl asi nejsmradlavější jídlo světa. Zápach se ho držel i po důkladné očistě

VIDEO: Snědl asi nejsmradlavější jídlo světa. Zápach se ho držel i po důkladné očistě

Balíček s bílým práškem 'jen za pětikilo' a žádná místa k sezení. I tohle je divadlo

Balíček s bílým práškem 'jen za pětikilo' a žádná místa k sezení. I tohle je divadlo
16 fotografií

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

Otevřeně o samotě, alkoholu i despektu k Hollywoodu. Vyšly memoáry Anthonyho Hopkinse

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla

KVÍZ: Co zmizelo z obrazu? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte slavná výtvarná díla
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah hotel architektura projekt moře oceán voda příběh KLDR (Severní Korea) Austrálie konflikt mír stavba Krach tragédie počasí incident

Právě se děje

před 4 minutami
Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla
1:08

Čestná salva změnila oslavu v děsivé inferno. Lidská těla v mžiku zuhelnatěla

Podcast Podivné zločiny: Čtyři měsíce po válce oslavovali u Želivky hrdinství odbojářů. Pak zazněl rozkaz: Ke slavnostní salvě připravit...
před 13 minutami
Stát nemusí hradit ušlý zisk za covidové uzávěry podle krizového zákona, rozhodl soud

Stát nemusí hradit ušlý zisk za covidové uzávěry podle krizového zákona, rozhodl soud

Mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková zdůraznila, že aktuální rozsudek má jasné limity a nelze jej vztahovat na všechny covidové spory.
před 33 minutami

Aerolinky Smartwings pravděpodobně převezme turecký Pegasus, začal prodejní proces

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala dnes mluvčí Smartwings Vladimíra…
Přečíst zprávu
před 46 minutami
Ostudné scény na San Bernabeu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Ostudné scény na San Bernabeu. Hvězdy Realu neunesly domácí blamáž s Vigem

Fotbalisté Celty Vigo šokovali Real Madrid, na jehož stadionu v 15. kole španělské ligy zvítězili 2:0.
před 1 hodinou

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané

Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané
38:18
Aktualizováno před 1 hodinou
Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

ŽIVĚ
Nelehké rozhovory, řekl Zelenskyj po jednání s USA. Nečetl náš plán, viní ho Trump

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Po deštivém začátku týdne přijde ve středu slunce a nadprůměrné teploty

Slunce se objeví spíš v Čechách, na Moravě převládne zatažená obloha a nižší teploty.
Další zprávy