Malý ostrov u pobřeží Nového Skotska je už více než dvě století spojen s posedlostí, která pohltila hledače pokladů, inženýry i dobrodruhy. V hloubce desítek metrů tu má ležet „Money Pit“ – tajemná jáma plná dřevěných plošin, zaplavovacích tunelů a možná i nevyřčeného bohatství. Jenže čím hlouběji se lidé dostávají, tím víc se zdá, že odpověď se neustále vzdaluje. Nebo tam možná nikdy nebyla.
Začátek legendy
Příběh odstartoval koncem 18. století, kdy měl mladý muž na ostrově objevit neobvyklou prohlubeň v zemi. Podle záznamů půda byla podezřele upravená, v hloubce se nacházely dřevěné plošiny v pravidelných intervalech a kopání pokračovalo hlouběji a hlouběji.
Historici ale upozorňují, že první zmínky o této události se objevují až desítky let poté, takže část příběhu může být pouhou legendou. A už samotný začátek příběhu o pokladu je tak plný otazníků.
Začátek legendy
Příběh odstartoval koncem 18. století, kdy měl mladý muž na ostrově objevit neobvyklou prohlubeň v zemi. Podle záznamů půda byla podezřele upravená, v hloubce se nacházely dřevěné plošiny v pravidelných intervalech a kopání pokračovalo hlouběji a hlouběji.
Historici ale upozorňují, že první zmínky o této události se objevují až desítky let poté, takže část příběhu může být pouhou legendou. A už samotný začátek příběhu o pokladu je tak plný otazníků.
Záhadná konstrukce
I když nejasnosti příběh obklopovaly od samého začátku, lidé toužili po bádání a nalezení něčeho, co změní i historii i jejich život.
Jak kopání pokračovalo, údajně přibývaly zvláštní nálezy popisované v pozdějších expedicích - třeba vrstvy dřeva a hlíny, materiály jako uhlí nebo rostlinná vlákna a údajné „značky“ v pravidelných hloubkách. Právě to přispělo k představě, že někdo musel jámu cíleně stavět jako zabezpečený trezor.
Past pod zemí
Jedním z nejznámějších prvků legendy je takzvaný zaplavovací tunel. Při dosažení určité hloubky se prý jáma začala nečekaně plnit vodou a pokusy o odčerpání opakovaně selhávaly. Proto vznikla teorie, že jde o záměrný obranný mechanismus.
Pozdější geologické výzkumy ale ukazují, že oblast má přirozené podzemní vodní systémy a propady půdy, které mohou podobné jevy vysvětlit přirozeně.
„Kletba“ Oak Island
S rostoucím počtem výprav rostla i pověst nebezpečí. V různých verzích příběhu několik lidí mělo při hledání pokladu zemřít a objevují se historky o explozích, zřícení šachet a jedovatých plynech.
Ačkoliv se některé nehody podle svědků a záznamů opravdu uskutečnily, „kletba“ samotná je považována za pozdější folklórní doplněk.
Stovky let kopání, žádný poklad
Od 19. století probíhají na Oak Island opakované výpravy hloubení dalších šachet. Výzkumníci zde vrtají, pracují se sondami a používají i další moderní technologie - vše s cílem konečně rozluštit tuto dlouhou záhadu. Z některých expedic lidé nahlásili nálezy jako kousky kovu či dřeva, ale poklad nebyl nikdy nalezen.
Moderní výzkumy pak upozorňují na důležitou věc: oblast je náchylná ke geologickým procesům včetně propadů a podzemních dutin. Podzemní vápenec a sádrovec se rozpouští vodou a vznikají propady a dutiny podobné šachtám. To znamená, že „Money Pit“ může být přirozeným propadem, který lidé později interpretovali jako umělé dílo.
Piráti nebo příroda?
Co tedy Money Pit je? Mezi nejčastější hypotézy patří, že jde o poklad pirátů, skrýš náboženských artefaktů, britské průmyslové či logistické zařízení z 18. století nebo prostě přirozený geologický útvar využitý lidmi.
Proč legenda přežila 200 let?
I bez pokladu je Oak Island fascinující. Proč? Protože kombinuje nejasné historické záznamy, skutečné nálezy při kopání a lidskou tendenci hledat skrytý smysl.
Jak říkají badatelé, příběhy o pokladech často vznikají tak, že prázdná místa v historii zaplní představivost.
Po více než dvou stoletích hledání zůstává otázka otevřená: Byl Money Pit geniální skrýší nebo jen přírodní past, kterou lidé proměnili v legendu? Ať už je pravda jakákoli, Oak Island zůstává jedním z nejtrvalejších nedokončených příběhů moderní historie.
Zdroj: Atlas Obscura, Popular Mechanics, Metal Detector, Oak Island Mystery
