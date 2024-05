Chrání proti rakovině a nemocem cév, většina lidí ale tyto látky nejí, říká odborník

Nejčastějši umíráme na kardiovaskulární a karcinogenní choroby, i když podle nutričního specialisty Jakuba Přibyla už dávno víme, jaké molekuly chrání cévní zdraví a jaké látky jsou nejvíce antikarcinogenní. V rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč je důležité nepodceňovat důležitost vitaminů, jaké látky chybí ženám s endometriózou a jak ulevit menstruačním bolestem.

V poslední době se čím dál více mluví o biohackingu. Jedná se o kombinaci umění a vědy, která studuje, jak nejlépe naplnit lidský potenciál, zajistit nejlepší možnou kvalitu života, zdraví a zpomalené stárnutí. Jaký na něj máte názor?

Není to pro mě atraktivní téma. Můžete řešit, jak se co nejlépe biohacknout, ale pokud se dobře nevyspíte a ráno se nevystavíte světlu, k pevnějšímu zdraví si nepomůžete. Chodí za mnou klienti, kteří užívají deset různých suplementů stravy na zlepšení soustředění nebo výkonu, ale nemají vyřešené základy zdravého životního stylu a chybí jim základní vitaminy jako D a K2, které jsou pro zdravý chod našeho těla naprosto zásadní.

Proč nám chybí?

Dřív jsme žili více venku, dnes jsme zavření v kancelářích, kde nám chybí sluneční svit i pohyb. Stejně tak potraviny, které konzumujeme, byly bohatší na vitamin D, protože stejně jako my, i zvířata žijí život v halách, kde nemají potřebné živiny z potravy i prostředí. Moderní způsob života se dramaticky liší od toho před 200 lety. Kromě vitaminu D a K nám chybí také omega-3 mastné kyseliny. Vitamin K2, který je důležitý pro naše kostní a cévní zdraví, vzniká bakteriální činností a můžeme jej získat jen z několika potravinových zdrojů. Jedná se například o Natto (fermentovaný sýr ze sójových bobů, pozn. red.), některé druhy sýrů se specifickou bakteriální kulturou, dále maso, mléko a vajíčka od zvířat, která žijí v přirozených životních podmínkách. Zkrátka a dobře, málokdo jí tyto potraviny 3krát denně v dostatečném množství.

Nechci znít dramaticky, ale z pohledu nutriční hodnoty konzumujeme nemocná zvířata a rostliny. Tím si těžko pomůžeme k pevnějšímu zdraví. Málokdo si navíc uvědomuje, že je naše zdraví ovlivněné zdravím půdy, kterou poškozujeme používáním minerálních hnojiv.

Podle průzkumu společnosti Future Market Insights dosáhne trh s vitaminovými doplňky do roku 2033 hodnoty 133,94 miliardy dolarů. Stojí za trendem suplementů důvody, které zmiňujete?

Ano, musíme živiny získávat v tabletkách. I proto jsem se stal součástí start-upu Trime. Oslovil mě Michal Kočí, který chtěl udělat specificky formovanou výživu pro sportovce a kontaktoval mě jako externího konzultanta, abych jim zkontroloval recepturu. Tu jsem hodně zkritizoval a navrhl, abychom se kromě vrcholovému sportu začali věnovat také běžné populaci. Existuje totiž takzvaná suplementační pyramida, na jejíž špičku se ale nemáme šanci dostat, když nemáme postavené pevné základy.

Investovat do zdraví není u nás populární

Suplementovat vitaminy je globální trend. Je to jen můj pocit, že do Česka ještě nedošel, nebo jsme k suplementaci jako národ skeptičtí?

Už se v Česku rozvíjí, v obchodech už také najdete regály, které jsou plné kolagenových doplňků pro zdraví kloubů. Nicméně určitě budou hrát roli kulturní rozdíly. Například v Americe jsou na wellness a fitness více zaměření a přijde jim v pořádku do svého zdraví investovat. V Česku raději utrácíme za věci, které jsou vidět. Koupit si kvalitnější vitaminy nám přijde jako bláznovství, pořád přepočítáváme na objem než na kvalitu. Investovat do zdraví u nás ještě není populární.

Investujeme do svého zdraví až v případě krize? Například vážného onemocnění?

Ano, a neinvestujeme jen peníze, ale především svůj čas, který do té doby svému zdraví nevěnujeme. Obvykle si lidé myslí, že když se jim stane něco vážného, moderní medicína problém vyřeší. Podle mě je taková představa mylná. I když bych vám totiž dal správný návod, jak své tělo co nejlépe vyživovat, nebudete to schopná dělat, protože s takovým stylem života nemáte zkušenosti. Je to, jako bych vám řekl, že zítra běžíte ultramaraton a dal vám na něj návod. Ve výživě je to úplně stejné. Když se dopracujete k civilizační chorobě způsobené životním stylem, tak i když vám dám správný návod, v mnoha rovinách selžete.

Protože je to příliš velká změna?

Ano. Proto se často setkáváme s tím, že si onkologický pacient vybírá mezi konvenční a řekněme alternativní, "přírodní" léčbou, která říká, že chemoterapie zabíjí jeho buňky a on naopak musí své buňky obnovit. Historie je plná případů, kdy se lidé rozhodnou jedním nebo druhým způsobem a dopadá to různě.

Jak se má podle vás člověk rozhodnout?

Přemýšlet preventivně a dopředu. Nejčastěji umíráme na kardiovaskulární a karcinogenní choroby a dnes už víme, jaké molekuly chrání cévní zdraví a jaké látky jsou nejvíce antikarcinogenní. Jedná se právě o vitamin K2, který chrání kostní a cévní zdraví, a antikarcinogen vitamin D. Přesto je drtivá většina lidí nepřijímá v ani zdánlivě dostatečném množství.

Podobné je to i v případě ženského zdraví. Víme, že menstruačním bolestem pomáhá vyvážený příjem hořčíku a omega-3 mastných kyselin. Málokterá žena tuto informaci ví a bere na ni ohled. Jiný extrém je samozřejmě endometrióza, kterou trpí čím dál více žen. Spousta žen si ji vyléčila právě díky stravě a mluví se o medicínském zázraku. O žádný zázrak se ale nejedná.

Bolest zmírňují omega-3 mastné kyseliny

Co tedy ženám s endometriózou chybí?

Budete se divit, ale jedná se o látky, které mají ve výsledku hodnotu jedné koruny. V první řadě je to jód, který je mimo jiné důležitý i pro rovnováhu estrogenů. Pak je to vystavení takzvaným disruptorům, jako jsou polychlorované bifenyly, bisfenoly, parabeny a ftaláty. Jsou to jednoduché věci, ale je jich spousta. Když je vyjmenuju, mávnete nad nimi rukou, protože byste se zbláznila, kdybyste se jimi měla zaobírat.

Statisticky se ale s nějakou civilizační nemocí potkáme, otázkou je jen s jakou a kdy. Samozřejmě co se týká endometriózy, vyřešit a napravit hormonální podklad může trvat rok a více, ale bolest můžete ovlivnit během několika týdnů tím, že zvednete příjem omega-3 mastných kyselin. Dostanete díky nim do rovnováhy metabolismus zánětu v těle.

Jakub Přibyl Působí v oblasti personalizované výživy a sportovní dietologie. Založil vlastní poradenský portál. Mimo jiné působil jako externí konzultant pro řemeslné pekárny zabývající se vývojem prémiového pečiva (Koláčkova pekárna), cateringové firmy zaměřené na racionální výživu nebo prvoligové sportovní kluby (HC Bílí tygři, Kometa Brno). Tři roky vyvíjel první nutričně vyváženou a čerstvou proteinovou tyčinku bez chemické konzervace pro značku Native Protein Bar. V současné době vyvíjí doplňky stravy pro startup Trime, při kterém hledá nejkvalitnější ingredience a nejšetrnější technologie. Vedle toho se stará o osvětu veřejnosti s důrazem na prevenci a dlouhodobý dopad na lidské tělo.

Když se chci o sebe začít lépe starat, kde mám začít?

Většinou před sebou všichni valíme nějaký velký balvan. O ten je třeba se zapřít, zamyslet se a odpočinout si. Sami zjistíte, kde máte začít. Změna vedoucí ke zdravému životnímu stylu často začíná u změny práce nebo partnera. Jedná se o oblasti, které nám někdy neumožňují nadechnout se a dělat další důležité změny, jako mít například čas se jít po práci projít nebo změnit svůj jídelníček, aniž bych slyšela hloupé poznámky, ale naopak cítila podporu.

Dal bych určitě důraz na skladbu a časování bílkovin a omezení příjmu cukru. Jsou to spojené nádoby, protože nedostatek bílkovin vede k větším chutím na sladké a zvýšené spotřebě cukru. Navíc nízký příjem bílkovin a vysoký příjem cukru negativně ovlivňuje i fungování našeho mozku. Mozek má nedostatek klíčových látek pro tvorbu neurotransmiterů, jako je například serotonin nebo dopamin. To se pak pochopitelně projeví i na naší náladě. Může to vést k poruchám spánku, úzkostlivým až depresivním stavům, ztrátě motivace, snížené schopností koncentrace nebo problémy s pozorností a kognitivním funkcemi, což je spojeno například i s ADHD. Důležité je také myslet na to, že pro všechny nefunguje jedna šablona. Náš styl výživy i odpočinku je třeba personalizovat podle toho, jestli sedíme v kanceláři, nebo jsme vrcholoví sportovci.

