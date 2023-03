Nový český herecký talent Tony Mašek má život plný adrenalinu

Seznam.cz

Vycházející herecké hvězdě, Antonínu Maškovi, nikdo neřekne jinak než Tony. Má za sebou natáčení dramatu o bratrech Mašínech a díky své perfektní angličtině se pravidelně objevuje v zahraničních filmech. Aktuálně ho diváci mohou vidět coby vnuka předsedy mysliveckého spolku v seriálu Revír na Televizi Seznam.

V Revíru se potkal s řadou skvělých českých herců, například s Davidem Prachařem, Markem Taclíkem, Davidem Matáskem, Lindou Rybovou, Jitkou Sedláčkovou nebo Ondřejem Pavelkou. Z toho, jak ho herecky zkušenější kolegové mezi sebe přijali, byl naprosto nadšený: "Byl jsem vděčný za to, že mě tak skvělí herečtí kolegové mezi sebe přijali. Kromě věkového rozdílu jsem se bál toho, že se většina z nich znala například z divadla. Ale vůbec jsem nepocítil, že by ke mně měli nějaký odstup. Opravdu se ke mně chovali moc hezky."

V roli seriálového Adama, kterému všichni z rodiny i z celé vesnice Přibáň přezdívají TikTak, vede hudební skupinu s názvem Bubo Bubo. Kromě svého hereckého talentu mohl předvést i své muzikantské vlohy. "Sice jsem se zpěvu věnoval, dokonce jsem vystudoval i konzervatoř, ale nyní jsem musel vystoupit ze své komfortní zóny. Štáb mi ale vše připravil tak, abych to zvládl a nakonec jsem si ten zpěv užil a bavilo mě to," zavzpomínal Mašek.

Život má plný adrenalinu

V seriálu Revír, který vypráví o životě členů nejstaršího mysliveckého spolku v Čechách, se Tony Mašek nevyhnul práci se zbraní: "Já rád střílím, i když se věnuji jen taktické a sportovní střelbě. Nestřílím jako myslivec a ani nelovím. Ale rozhodně mi nevadilo, když jsem při natáčení zkusil střílet z brokovnice na asfaltové holuby. Okolo zbraní se pohybuji poměrně běžně, sice ne dlouho, ale jsem s nimi tak trochu sžitý."

Mašek má rád i bojové sporty, ke kterým se dostal díky tátovi. "Bylo mi osmnáct a s tátou jsme si říkali, že bychom spolu mohli něco dělat. Tak jsme začali s krav magou. Táta si ale asi po roce zlomil prst a pak řekl, že už stačí. Já jsem ještě dva tři roky pokračoval a pak už jsem se vydal cestou bojových sportů," přiblížil Mašek začátek své velké vášně. Tou jsou ostatně jakékoliv adrenalinové zážitky. Rád se potápí, má za sebou tandemový seskok ze šesti kilometrů i bungee jumping. "I rychlá auta jsou zábavná," dodává vycházející herecká hvězda.

Tony je zapřisáhlý vegan

Ačkoliv v seriálu Revír vystupuje v roli mladého myslivce, ve skutečném životě by si zvěřinu nedal. "Jsem vegan, už skoro dva roky mi maso nic neříká. Důvodů, proč ho nejím, je více. Ekologické, ekonomické, humanitární i morální. Tím bych to asi ve zkratce shrnul. A je mi tak dobře," vysvětlil Mašek. Sám o sobě říká, že je spíše městský člověk, i když poslední dobou s přítelkyní objevuje čím dál častěji i krásy přírody: "Rád zkouším nové věci. Před nedávnem jsem poprvé spal pod širákem. Byla to zábava, užili jsme si to. A vlastně mě to baví stále víc a víc."

Po odvysílání všech osmi epizod na obrazovkách Televize Seznam bude seriál Revír k vidění i na Stream.cz. Tak lovu zdar!