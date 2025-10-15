Pěšky kolem světa. Po 27 letech se Karl Bushby konečně blíží domů

Po dvanácti letech služby v britské armádě se Karl Bushby rozhodl udělat radikální krok. Uniformu pověsil na hřebík a vydal se na největší dobrodružství svého života, nad kterým řada z nás jen kroutí hlavou. Chtěl se stát prvním člověkem, který pěšky obejde Zemi v rámci jedné nepřerušené cesty. Stanovil si dvě "jednoduchá" pravidla: nepoužije žádný dopravní prostředek a domů se vrátí jedině pěšky.
Válečné zóny, finanční krize i pandemie covidu
V listopadu 1998 tak vyrazil z města Punta Arenas na jihu Chile na svou 58 tisíc kilometrů dlouhou výpravu, které obětoval všechno - svou rodinu, své tělo, své mládí. Původně plánovaná 12letá Expedice Goliáš, jak ji pojmenoval, se proměnila v 27 let trvající moderní odyseu. A také ve zkoušku nervů, trpělivosti a hlavně odolnosti. "Narazil jsem na spoustu komplikací - problémy s vízy, finanční krize, pandemie, zažil jsem toho opravdu hodně," říká Bushby.
Překračoval válečné zóny, bojoval s nedostatkem financí, čelil pandemii covidu. Uplaval 300 kilometrů přes Kaspické moře, aby se vyhnul problémovým oblastem, prošel nechvalně známou oblastí Darien mezi Kolumbií a Panamou plnou narkoteroristů a partyzánů a pěšky se dostal přes zmrzlou Beringovu úžinu, kdy překonal kusy ledu a lední medvědy.
"Plaval jsem přes ledové kry v záchranném obleku a pak jsem lezl po třímetrové stěně," popisuje Bushby. Jen pár hodin po heroickém výkonu ho pak zatkli ruští pohraničníci - protože neprošel pasovou kontrolou.
Absurdní byrokracie i přímluva mocných
Právě byrokracie mu paradoxně stavěla do cesty ty největší překážky. Po zadržení na Sibiři v roce 2006 mu hrozil zákaz vstupu do Ruska, což by jeho cestu zastavilo. Následovaly proto dlouhé roky diplomatických tahanic.
Expedici mu nakonec při životě pomohly udržet zásahy vysoce postavených osobností, jako byl britský místopředseda vlády John Prescott a ruský miliardář, tehdejší guvernér Čukotky Roman Abramovič. V roce 2014 tak získal Bushby potřebné povolení a mohl pokračovat dál. Nepříjemnosti s vízy, kvůli kterým musel cestu stopnout, ho pak ale potrápily ještě několikrát.
Same orange hue, but current desert conditions a far cry from this freezing day in #Alaska 2006 pic.twitter.com/5RKv5D1I9C— Karl Bushby (@bushby3000) September 19, 2013
Po 27 letech znovu v Evropě
Letos na jaře přešel most přes Bospor a poprvé od roku 1998 se vrátil zpátky do Evropy. Teď ho pomalu čeká cílová rovinka. Z Rumunska, kde se momentálně nachází, zamíří dál do Maďarska, Rakouska, Německa a Francie. Česko na své cestě mine.
Domů, do anglického Hullu mu zbývají přibližně dva tisíce kilometrů, tedy zhruba rok cesty. V porovnání s tím, co už má za sebou, se to zdá jako nic. Komplikace ale ještě Karlovi může podle explorersweb.com přinést Lamanšský průliv. Podle svých pravidel ho totiž nemůže přeplout, chůze tunelem pod Lamanšským průlivem je ale zakázána. Jedinou šancí tak zůstává získat zvláštní povolení k používání 4,8 metru širokého servisního tunelu vyhrazeného pro údržbářské čety.
Když se všechno povede, v září 2026 by Bushby mohl dorazit do cíle. Přiznává, že návratu domů se trochu obává. "Je to divné, je to velmi zvláštní místo, kde se najednou tvůj smysl života zastaví," říká. Věří ale, že se co nejrychleji pustí do jiných věcí a udrží tak mysl, tělo i duši v pohybu.
Karl Bushby
Karl Bushby je britský dobrodruh, bývalý výsadkář a cestovatel. Proslul svým ambiciózním projektem Expedice Goliáš, tedy pokusem obejít celý svět pěšky od nejjižnější části Jižní Ameriky až zpět do Anglie. Vyrazil v roce 1998 ani po 27 letech není v cíli. Jeho vytrvalost a odhodlání si získaly pozornost médií po celém světě. O jeho putování informoval mimo jiné i National Geographic, který jeho projekt označil za jeden z nejodvážnějších moderních dobrodružných podniků.