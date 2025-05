Novinka od Huawei, která boduje u sportovců i známých fitness influencerů

Huawei před pár dny představil novou sérii chytrých hodinek Huawei Watch Fit 4, která propojuje výkonnou technologii, sofistikovaný design a klade důraz na zdravý a aktivní životní styl. Proto se Huawei rozhodl do kampaně zapojit také čtyři ambasadory, kteří vyznávají stejné hodnoty.

Tvářemi nových chytrých hodinek se stali Andy Štěch, Dominika Krčmáriková, Sára Peterková a Maxim Ižip - influenceři a sportovci, pro něž je aktivní život přirozenou součástí každého dne.

Styl, funkce i motivace - každý den jinak

Fitness koučka Andy Štěch, která s Huawei spolupracovala již v minulosti, se do nové kampaně vrací jako ambasadorka s jasným postojem: "Líbí se mi, že i když nové hodinky umějí hodně, pořád mi nechávají prostor být sama sebou. Měřím si tréninky, spánek, cyklus, ale zároveň mě to nezahlcuje. A navíc - vypadají skvěle."

Souhlasí s ní i její manžel a rovněž ambasador Maxim Ižip, známý svým důrazem na přirozenost a odpovědnost v online světě: "Trenér, který vás neotravuje, ale posouvá dál - to je přesně role, jakou od nositelných zařízení očekávám. Rád sleduji data, ale řídím se jimi podle sebe."

Ženská energie i špičkový výkon

Ambasadorka Dominika Krčmáriková, která je zároveň zakladatelkou platformy Žena ženám a propagátorkou ženské síly, na nové řadě Huawei Watch Fit 4 oceňuje zejména její všestrannost. "Není to jen o sportu. Je to o péči o sebe. Hodinky mi připomínají nejen to, kdy se hýbat, ale také kdy odpočívat a kdy jednoduše jen klidně dýchat - a to vše bez tlaku, přirozeně," říká Dominika, která dlouhodobě inspiruje ženy k tomu, aby se nebály občas také zpomalit, vnímat vlastní tělo a pečovat o sebe s respektem i radostí. Právě chytré hodinky, které nabízejí také funkce pro sledování stresu, hormonálního cyklu nebo dechová cvičení, podle ní přirozeně zapadají do každodenní rutiny a pomáhají udržet rovnováhu mezi výkonností a vnitřní pohodou.

Profesní i osobní pohled do kampaně přináší cyklistka Sára Peterková, která hodinky už otestovala i v náročných tréninkových podmínkách "Během tréninku potřebuji, aby se na technologie dalo spolehnout - přesná data, výdrž baterie a nic zbytečně navíc. Tyhle hodinky to všechno zvládají a navíc vypadají dobře i na každodenní nošení."

Nová generace hodinek Huawei Watch Fit 4

Nová řada hodinek Huawei Watch Fit 4 přináší výrazná vylepšení v oblasti sportovních i zdravotních funkcí. Nechybí přesné sledování sportovních aktivit, duální GPS, barometr ani zdravotní funkce jako měření EKG, SpO₂, monitorování stresu, spánku či menstruačního cyklu. Díky různým stylům řemínků a několika barevným provedením se hodinky hodí jak na sportovní trénink, tak do města a vydrží až 10 dní na jedno nabití.

Huawei Watch Fit 4 v prodeji od 15. května za 4 299 Kč.

v prodeji od 15. května za Huawei Watch Fit 4 Pro v prodeji od 15. května za 6 999 Kč.

Hodinky lze pořídit na oficiálním e-shopu Huawei. Při přihlášení k odběru newsletteru navíc do 29. 6. 2025 získáte kupón se slevou 500 Kč. Nové Huawei Watch Fit 4 Pro vás tak vyjdou na 6 499 Kč. Hodinky jsou k dostání také u prodejců Alza a Datart.