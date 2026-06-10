Léky, které si miliony lidí spojují hlavně s rychlým hubnutím, překvapily vědce dalším možným efektem. Podle nové rozsáhlé studie mohou přípravky jako Ozempic, Wegovy, Mounjaro nebo Zepbound výrazně snižovat riziko vzniku rakoviny prsu.
Tým odborníků z Pensylvánské univerzity analyzoval zdravotní záznamy 111 646 žen ve věku od 45 do 80 let s nadváhou nebo obezitou. Z celkového počtu užívalo některý z GLP-1 léků 15 264 žen.
A výsledek překvapil i samotné výzkumníky: v celé sledované populaci měly uživatelky GLP-1 léků o 35,1 procenta nižší pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu. Když vědci porovnali ženy se stejným věkem, BMI, hustotou prsní tkáně, rasou a přítomností cukrovky, zůstalo snížení rizika na 30,5 procenta.
„Ačkoli byla naše studie observační a definitivně nepotvrzuje souvislost mezi užíváním GLP-1 léků a nižším výskytem rakoviny prsu, přidává další důkazy k rostoucímu množství poznatků, které naznačují, že stojí za to tyto léky zkoumat jako potenciální nástroj prevence rakoviny,“ uvedla specialistka na diagnostiku rakoviny prsu Elizabeth McDonaldová z Pensylvánské univerzity.
Právě proto nyní její tým připravuje rozsáhlou klinickou studii, která by měla definitivně ověřit, zda tyto přípravky skutečně dokážou riziko onemocnění snížit. Zaměřit se chce zejména na ženy s vysokým rizikem rakoviny prsu a také na pacientky, které už si nemocí v minulosti prošly.
Co za tím může být?
Jedním z nejpravděpodobnějších vysvětlení je podle výzkumníků samotný úbytek hmotnosti. Nadváha a obezita totiž patří mezi nejvýznamnější rizikové faktory rakoviny prsu, zejména u žen po menopauze. GLP-1 léky napodobují hormon, který v těle reguluje hladinu cukru v krvi a pocit sytosti, díky čemuž dokážou pacientům pomoci zhubnout i desítky kilogramů.
Podle odborníků však nemusí jít jen o shozená kila. Obezita je spojena s chronickým zánětem v organismu, který odborníci dlouhodobě považují za jeden z faktorů podporujících vznik nádorových buněk. „GLP-1 léky jsou z pohledu výzkumu rakoviny velmi zajímavé, protože nebyly vyvinuty jako protinádorová léčba. Přesto ovlivňují řadu cílů a biologických drah, které souvisejí se vznikem rakoviny,“ vysvětlila McDonaldová.
Výzkumníci zároveň upozorňují, že studie měla i svá omezení. Nezjišťovala například, zda ženy užívaly konkrétně Ozempic, Wegovy, Mounjaro nebo Zepbound, jak dlouho léky používaly ani jaké měly genetické předpoklady ke vzniku rakoviny. Nehodnotila ani stadium onemocnění nebo typ nádoru. Právě na tyto otázky mají odpovědět další analýzy.
„Naším cílem je najít lepší možnosti prevence rakoviny prsu. Je povzbudivé sledovat, jak se v posledních desetiletích zlepšuje přežívání pacientek. Rádi bychom podobného pokroku dosáhli i v samotné prevenci,“ uzavírá McDonaldová.
Video: V posledních se odehrává revoluce v hubnutí, konstatuje obezitolog
Zdroje: ASCO Publications, Science Daily, The Independent
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