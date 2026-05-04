Nové snímky vozítek na Marsu ukazují dva odlišné světy. Každý skládá jinou kapitolu historie

Dvě vozítka NASA, Curiosity a Perseverance, ukazují Mars ze dvou zcela odlišných perspektiv. Nové 360° panoramatické snímky, které oba stroje pořídily, doplňují mozaiku toho, jak se planeta vyvíjela a jakou roli v její historii hrála voda.
Oba rovery od sebe dělí zhruba 3 800 kilometrů, jejich práce se však doplňuje. Curiosity se v kráteru Gale postupně posouvá vzhůru po svazích Mount Sharp a sleduje mladší geologické vrstvy, Perseverance naopak míří v kráteru Jezero k horninám, které patří k nejstarším ve Sluneční soustavě. „Tím, že cestují časem opačnými směry, rovery doplňují chybějící detaily o historii planety,“ popisuje NASA.
Panorama Curiosity, složené z 1 031 snímků, zachycuje oblast s takzvanými „boxwork“ strukturami – sítí nízkých hřebenů vzniklých působením podzemní vody, která kdysi proudila velkými puklinami v podložní hornině. „Minerály, které zůstaly, zpevnily horninu podél puklin, což vedlo ke vzniku hřebenů odolných vůči erozi,“ popsala NASA.
Právě voda je klíčem k většině dosavadních objevů. Curiosity už krátce po přistání potvrdil, že Mars měl kdysi podmínky vhodné pro život. V dalších letech našel organické molekuly i minerály, které mohou vázat oxid uhličitý z dávné atmosféry. Nejnovější analýzy navíc přinesly dosud „nejrozmanitější soubor organických molekul, jaký byl kdy na rudé planetě nalezen“.
Analýza vzorků až na Zemi
Perseverance mezitím zkoumá starší kapitolu tohoto příběhu. Jeho panorama, složené z 980 snímků oblasti přezdívané „Lac de Charmes“, ukazuje okraj kráteru Jezero a okolní horniny. Právě zde kdysi existovalo jezero napájené řekou, kde se mohly uchovat stopy mikrobiálního života.
Jedním z nejzajímavějších nálezů je hornina „Cheyava Falls“ se strukturami připomínajícími leopardí skvrny. Jde o vzor, který mikroorganismy vytvářejí v horninách na Zemi.
Na rozdíl od Curiosity Perseverance vzorky neanalyzuje kompletně na místě, ale ukládá je do pouzder. Vědci doufají, že je jednou dopraví na Zemi, kde je bude možné zkoumat pomocí výrazně pokročilejších přístrojů.
Ucelenější obraz Marsu
Vozítka ale přinášejí překvapení i mimo hlavní vědecké cíle. Přístroje Perseverance například poprvé zachytily elektrické výboje v procházejících prachových vírech – jev, který byl dosud pouze teoretický. Kamera roveru navíc zaznamenala i viditelnou polární záři z povrchu jiné planety.
Obě mise tak postupně skládají ucelenější obraz Marsu. Curiosity pokračuje ve výzkumu mladších vrstev bohatých na sulfáty, zatímco Perseverance směřuje k ještě starším lokalitám. „Obě mise se těší na další objevy v odhalování tajemství Marsu,“ dodává NASA.
