Nové snímky vozítek na Marsu ukazují dva odlišné světy. Každý skládá jinou kapitolu historie

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá

Dvě vozítka NASA, Curiosity a Perseverance, ukazují Mars ze dvou zcela odlišných perspektiv. Nové 360° panoramatické snímky, které oba stroje pořídily, doplňují mozaiku toho, jak se planeta vyvíjela a jakou roli v její historii hrála voda.

NASA rover adds to the list of organic compounds detected on Mars
Dvě vozítka NASA, Curiosity a Perseverance, ukazují Mars ze dvou zcela odlišných perspektiv.Foto: NASA
Oba rovery od sebe dělí zhruba 3 800 kilometrů, jejich práce se však doplňuje. Curiosity se v kráteru Gale postupně posouvá vzhůru po svazích Mount Sharp a sleduje mladší geologické vrstvy, Perseverance naopak míří v kráteru Jezero k horninám, které patří k nejstarším ve Sluneční soustavě. „Tím, že cestují časem opačnými směry, rovery doplňují chybějící detaily o historii planety,“ popisuje NASA.

Rover NASA Curiosity zachytil tento 360° pohled na oblast plnou nízkých hřebenů zvaných „boxwork“ formace mezi 9. listopadem a 7. prosincem 2025. S rozlišením 1,5 miliardy pixelů jde o jedno z největších panoramat, jaká kdy Curiosity pořídil.Foto: NASA

Panorama Curiosity, složené z 1 031 snímků, zachycuje oblast s takzvanými „boxwork“ strukturami – sítí nízkých hřebenů vzniklých působením podzemní vody, která kdysi proudila velkými puklinami v podložní hornině. „Minerály, které zůstaly, zpevnily horninu podél puklin, což vedlo ke vzniku hřebenů odolných vůči erozi,“ popsala NASA.

Právě voda je klíčem k většině dosavadních objevů. Curiosity už krátce po přistání potvrdil, že Mars měl kdysi podmínky vhodné pro život. V dalších letech našel organické molekuly i minerály, které mohou vázat oxid uhličitý z dávné atmosféry. Nejnovější analýzy navíc přinesly dosud „nejrozmanitější soubor organických molekul, jaký byl kdy na rudé planetě nalezen“.

Analýza vzorků až na Zemi

Perseverance mezitím zkoumá starší kapitolu tohoto příběhu. Jeho panorama, složené z 980 snímků oblasti přezdívané „Lac de Charmes“, ukazuje okraj kráteru Jezero a okolní horniny. Právě zde kdysi existovalo jezero napájené řekou, kde se mohly uchovat stopy mikrobiálního života.

Jedním z nejzajímavějších nálezů je hornina „Cheyava Falls“ se strukturami připomínajícími leopardí skvrny. Jde o vzor, který mikroorganismy vytvářejí v horninách na Zemi.

Rover NASA Perseverance zachytil tento 360° panoramatický snímek oblasti přezdívané „Crocodile Bridge“ na okraji kráteru Jezero. Tato oblast obsahuje jedny z nejstarších hornin ve Sluneční soustavě.Foto: NASA

Na rozdíl od Curiosity Perseverance vzorky neanalyzuje kompletně na místě, ale ukládá je do pouzder. Vědci doufají, že je jednou dopraví na Zemi, kde je bude možné zkoumat pomocí výrazně pokročilejších přístrojů.

Ucelenější obraz Marsu

Vozítka ale přinášejí překvapení i mimo hlavní vědecké cíle. Přístroje Perseverance například poprvé zachytily elektrické výboje v procházejících prachových vírech – jev, který byl dosud pouze teoretický. Kamera roveru navíc zaznamenala i viditelnou polární záři z povrchu jiné planety.

Obě mise tak postupně skládají ucelenější obraz Marsu. Curiosity pokračuje ve výzkumu mladších vrstev bohatých na sulfáty, zatímco Perseverance směřuje k ještě starším lokalitám. „Obě mise se těší na další objevy v odhalování tajemství Marsu,“ dodává NASA.

VIDEO: NASA ukázala, co sondy na Marsu skutečně vidí

NASA letos v dubnu ukázala, co sondy na Marsu skutečně vidí | Video: NASAJetPropulsionLaboratory

Zdroje: NASA, Space



Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je podle serveru Seznam Zprávy mezi obviněnými.
V bitcoinové kauze obvinila policie další tři lidi, podle médií i exministra Blažka

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili další tři lidi v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Dopustili se podle nich trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby, sdělil na webu Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci vrchní žalobce Radim Dragoun.

Vrtulníky s bambi vaky zasahovaly u požáru lesa v národním parku České Švýcarsko. Dnes opět vzlétnou.
Požár v Českém Švýcarsku: hasiči bojují s ohněm, pomáhá osm vrtulníků

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku, který vypukl v sobotu odpoledne, v hranicích do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bude ve vzduchu osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. Při zásahu se zatím jeden hasič přehřál. V terénu je kolem 400 hasičů. Situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár v pondělí lokalizovat.

Politická šikana
Politická šikana: Babiš vládne tak, aby nikoho nenaštval. Do velkých reforem se pouštět nebude

Hlavním tématem podcastu Politická šikana z pondělí 4. května je premiér Andrej Babiš, který si vesměs pochvaluje vládnutí s Motoristy a SPD, aniž by musel mít obavu, že by ho opozice svrhla. Spoluautoři podcastu Politická šikana upozorňují, že Babiš vládne tak, aby své voliče nijak výrazněji nenaštval. Nelze tedy od něj ani čekat reformy, které Česko nutně potřebuje.

Filip Zorvan
Sparťan na Letné zase unikl červené kartě. Strašně nebezpečné, tvrdili i experti

Komise rozhodčích sice často nepochopitelně obhajuje i evidentní chyby sudích, tohle však musela uznat i ona. Arbitři při víkendových zápasech fotbalové ligy sekali naprosto zásadní chyby. Sudí Stanislav Volek výrazně ovlivnil ve prospěch Sparty duel s Jabloncem, jeho kolega Jakub Wulkan své přehmaty alespoň rozdělil - jednou poškodil Slavii, jednou jejího soupeře z Liberce.

