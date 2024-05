Nově dělá vlny v Brně! Rádio Expres FM zaujme nejen hudbou

Seznam.cz

Od května si vysílání mohou poslechnout lidé v moravské metropoli, Ústí nad Labem i Jihlavě.

Rádio Expres FM je už více než dvacet let součástí tuzemské hudební scény. Svým inovativní hudebním playlistem i nevybíravými marketingovými kampaněmi budí rozruch a není tomu jinak ani teď, kdy se jeho frekvence rozšířily do Brna, Ústí nad Labem a Jihlavy. Proč by si posluchači měli Expres naladit, nám v rozhovoru přiblížil manažer rádia Pierre Beneš.

Čím se podle vás odlišuje rádio Expres FM od ostatních rozhlasových stanic?

Mnohým, ale především hudbou, kterou posluchači uslyší ve vysílání. Drtivá většina toho, co hrajeme, jinde v českém éteru nezní. Jsme orientovaní na světovou aktuální hudbu, i když by se dalo říct, že jsme především popovější nebo klubovější rádio. Hrajeme novinky dřív než jiná tuzemská rádia a nebojíme se je nasazovat do našeho playlistu.

O jakých umělcích se konkrétně bavíme?

Jedná se o jména, která běžně v Česku nezní: Artemas, Fred Again nebo třeba The Foals. Jde nám jen o kvalitu a aktuálnost. Samozřejmě, že uvést jen několik jmen je vždycky zavádějící.

Rádio se od ostatních tuzemských stanic ale odlišuje i po technologické stránce. Jako jediná stanice využíváte syntetické hlasy, které aktuálně hlásí zprávy. Jak to funguje?

Ještě před rokem jsme měli jeden vysílač, teď jich máme dvanáct a asi ještě nějaké přibydou. Proto naše zpravodajství regionalizujeme - v různých lokalitách vysíláme místní zprávy, abychom byli blíž k posluchačům. A právě s tím nám pomáhá umělá inteligence. S počtem moderátorů, který máme, bychom těžko zvládli vysílat několik verzí našeho zpravodajství. AI nám pomáhá nejen s výběrem, ale především se samotným čtením, mícháním a nasazením zpráv. Vše samozřejmě podléhá kontrole editora.

Máte ale i moderátorku vytvořenou za pomoci umělé inteligence, které propůjčila hlas vaše skutečná moderátorka Bára Hacsi. Jak ji využíváte?

Báru naživo nahradit nelze, na to je opravdový živel. Ale používáme její hlas v běžně nemoderovaných hodinách, například v noci. AI si najde playlist i zprávy a odmoderuje noční vysílání Bářiným hlasem. Pro posluchače to tedy zní, jako by skutečně seděl v tu chvíli někdo na noční směně ve studiu.

Kromě rádiového vysílání máte i webové stránky, kde najdou fanoušci články nejen o muzice. Co vše na webu expresfm.cz najdou?

Běžně slouží stránky k publikaci především hudebních článků či nových trendů, obsahují rozhovory se známými osobnostmi, novinky ze světa filmů a seriálů. Lze tu najít záběry kamer z našeho studia nebo další informace o rádiu. Zmíním i podcasty - kromě jiných třeba Boomer Talk, rozhovorový pořad Miloše Pokorného. Ten je naším nejúspěšnějším, jeho hosté jsou zajímaví, Miloš zkrátka všechny zná…

Kde všude mohou posluchači rádio Expres FM naladit?

Expres FM je možní naladit na vlnách FM vysílačů Praha, Plzeň, Karlovy Vary, Domažlice, Klatovy, Tachov a Železná Ruda. Od května je nově pokrytí i v Ústí nad Labem, Jihlavě, Brně a později se přidá také Zlín. Lidé nás samozřejmě mohou poslouchat i online na expresfm.cz nebo v mobilní aplikaci Expres FM.

Rádio Expres FM naladíte v Praze na 90,3 FM, v Plzni 103 FM, v Brně 102,4 FM, v Karlových Varech 105 FM, v Ústí nad Labem 107,6 FM, v Jihlavě 106,7 FM, a brzy i ve Zlíně 87,9 FM.