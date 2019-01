Nová senzace na YouTube: mongolští rockeři okouzlili svět temným zpěvem šamanů

před 5 hodinami

Mongolská rocková kapela The Hu dobývá YouTube.

Kolik byste vsadili na to, že se v globálním světě dokáže prosadit mongolská metalová kapela, která zpívá mongolsky, používá hrdelní zpěv šamanů a hraje na lidové nástroje? Pokud byste řekli, že nic, byla by to velká chyba. Mongolský band The Hu vydal dva klipy a na YouTube už mají dohromady přes sedm milionů zhlédnutí. Fanoušci rocku po celém světě jsou jimi nadšení.

Rockeři z Ulánbátaru. Ta věta zní možná divně, na rozdíl od hudby skupiny The Hu. Jejich dva klipy, nazvané Wolf Totem a Yuve Yuve Yu už viděly na YouTube miliony lidí. Doposud neznámá kapela je tam přitom nahrála relativně nedávno - první na konci září a druhý v půlce listopadu. Podle reakcí diváků se však zdá, že The Hu nebude mít s prodejem chystaného alba žádný problém, a to ani v celosvětovém měřítku. Reakce jsou totiž vesměs neuvěřitelně pozitivní. Jejich styl je podivuhodnou směsicí heavy metalu a mongolské lidové hudby. Už pro něj dokonce existuje i název: "Hunnu rock". Jak uvádí portál OpenCulture, kapela by měla vydat své připravované album už letos na jaře. "Tvrdě jsme na něm pracovali sedm let," uvedl pro OpenCulture kytarista skupiny, který vystupuje pod jménem Temka. "Nejsme žádní hledači internetové slávy, ale seriózní muzikanti. Po pravdě řečeno jsme vůbec nečekali tak obrovskou vlnu zájmu," konstatoval. S náhlou popularitou se však objevily i výhrady vůči kapele. Zvláště jejich textům někteří kritici vyčítají, že vyznívají velmi nacionalisticky. V obou klipech na YouTube se dají zapnout anglické titulky, takže můžete posoudit sami, nakolik je tato kritika oprávněná.