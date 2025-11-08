„Jsem Češka jako poleno.“ Nová Miss Earth Puškinová čelí kvůli příjmení kritice

Na sociálních sítích se objevily komentáře, které naznačovaly, že příjmení "Puškinová" může vyvolávat kontroverzi. Jiné komentáře pro změnu poukazovaly i na shodu jejího křestního jména s křestním jménem manželky slavného ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina - Natálie. Ty drsné rovnou konstatovaly, že "za ČR tam nemá co dělat".
Kontroverze na sociálních sítích
Komentáře s narážkami na její ruský původ se na sítích objevily už na jaře, kdy se Natálie stala finalistkou Miss Czech Republic.
Natálie se k těmto reakcím postavila otevřeně: "Traduje se příběh, že jsme příbuzní od slavného básníka Puškina, ale nemám to nikde potvrzené. Jsem Češka jako poleno, ale možná tam nějaká spřízněnost bude," uvedla v rozhovoru pro Super.cz.
Část komentářů se soustředí spíše na spekulace o původu než na její úspěch. Natálie ale nechává tyto názory stranou a své jméno měnit nehodlá: "Měnit si příjmení nebudu. Beru to jako přednost a pýchu, že mám tak krásné příjmení po známém básníkovi," dodala.
Natálie Puškinová pochází z Brnek u Prahy, studuje marketingovou komunikaci na Karlově univerzitě a má zkušenosti s modelingem. Během soutěže Miss Czech Republic se prezentovala jako finalistka s číslem 8, jejíž cíle přesahují pouhé nošení korunky - chce využít svou pozici k pozitivním změnám ve společnosti.
Zisk titulu Miss Earth 2025 ve finále konaného ve filipínské Manile je významným úspěchem nejen pro Natálii, ale i pro Českou republiku - stala se teprve druhou Češkou, která tento prestižní titul získala.
Její příběh ukazuje, že i radostné okamžiky mohou být ve světě sociálních sítí doprovázeny kritikou. Natáliin postoj však dokazuje, že vítězství v soutěži Miss Earth může být symbolem sebevědomí a inspirací pro ostatní.