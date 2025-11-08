Magazín

„Jsem Češka jako poleno.“ Nová Miss Earth Puškinová čelí kvůli příjmení kritice

dti dti
před 3 hodinami
Natálie Puškinová se před několika dny stala vítězkou soutěže Miss Earth 2025. Její úspěch sklidil obdiv i gratulace z celého světa. Přesto se na sociálních sítích objevují i kritické reakce týkající se jejího příjmení, které mnohým připomíná slavného ruského básníka. Sama vítězka už dříve jasně zdůraznila: „Jsem Češka jako poleno.“
Natálie Puškinová se stala teprve druhou Českou, která prestižní titul Miss Earth 2025 získala.
Natálie Puškinová se stala teprve druhou Českou, která prestižní titul Miss Earth 2025 získala. | Foto: ČTK / Reuters

Na sociálních sítích se objevily komentáře, které naznačovaly, že příjmení "Puškinová" může vyvolávat kontroverzi. Jiné komentáře pro změnu poukazovaly i na shodu jejího křestního jména s křestním jménem manželky slavného ruského básníka Alexandra Sergejeviče Puškina - Natálie. Ty drsné rovnou konstatovaly, že "za ČR tam nemá co dělat".

Kontroverze na sociálních sítích

Komentáře s narážkami na její ruský původ se na sítích objevily už na jaře, kdy se Natálie stala finalistkou Miss Czech Republic.

Natálie se k těmto reakcím postavila otevřeně: "Traduje se příběh, že jsme příbuzní od slavného básníka Puškina, ale nemám to nikde potvrzené. Jsem Češka jako poleno, ale možná tam nějaká spřízněnost bude," uvedla v rozhovoru pro Super.cz.

Část komentářů se soustředí spíše na spekulace o původu než na její úspěch. Natálie ale nechává tyto názory stranou a své jméno měnit nehodlá: "Měnit si příjmení nebudu. Beru to jako přednost a pýchu, že mám tak krásné příjmení po známém básníkovi," dodala.

Komentáře s narážkami na Natáliin ruský původ se na sítích objevily už na jaře, kdy se stala finalistkou Miss Czech Republic.
Komentáře s narážkami na Natáliin ruský původ se na sítích objevily už na jaře, kdy se stala finalistkou Miss Czech Republic. | Foto: ČTK / Reuters

Natálie Puškinová pochází z Brnek u Prahy, studuje marketingovou komunikaci na Karlově univerzitě a má zkušenosti s modelingem. Během soutěže Miss Czech Republic se prezentovala jako finalistka s číslem 8, jejíž cíle přesahují pouhé nošení korunky - chce využít svou pozici k pozitivním změnám ve společnosti.

Zisk titulu Miss Earth 2025 ve finále konaného ve filipínské Manile je významným úspěchem nejen pro Natálii, ale i pro Českou republiku - stala se teprve druhou Češkou, která tento prestižní titul získala.

Její příběh ukazuje, že i radostné okamžiky mohou být ve světě sociálních sítí doprovázeny kritikou. Natáliin postoj však dokazuje, že vítězství v soutěži Miss Earth může být symbolem sebevědomí a inspirací pro ostatní.

 
Mohlo by vás zajímat

Ve smrtící žlutozelené pasti: pět dní, tisíce obětí a Londýn sražený na kolena

Ve smrtící žlutozelené pasti: pět dní, tisíce obětí a Londýn sražený na kolena
Přehled

Nové studie o chůzi: zvládne ji každý, je zadarmo a má nečekané benefity

Nové studie o chůzi: zvládne ji každý, je zadarmo a má nečekané benefity

Útočiště v Jizerkách. Chalupa schovává vinný sklep a zvládla boj s vodou

Útočiště v Jizerkách. Chalupa schovává vinný sklep a zvládla boj s vodou
20 fotografií

KVÍZ: Poznáte český film podle záludné šifry? Za každou větou se skrývá jeden snímek

KVÍZ: Poznáte český film podle záludné šifry? Za každou větou se skrývá jeden snímek
Infografika
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle miss miss earth 2025 titul vítěz Filipíny Česko Česká republika příjmení jméno křestní jméno rodokmen Rusko soutěž finále

Právě se děje

teď
Jak to mohl nedat? NHL v údivu, hvězda selhala před prázdnou bránou

Jak to mohl nedat? NHL v údivu, hvězda selhala před prázdnou bránou

I Patrick Kane může ve zdánlivě jednoznačné situaci selhat.
Aktualizováno před 34 minutami
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

ŽIVĚ
Ukrajina přes noc čelila masivní vlně ruských útoků na města a na energetiku

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 49 minutami
Jednonohý dobrodruh a "mozek operace". Kdo jsou Putinovi teroristé z Česka?

Jednonohý dobrodruh a "mozek operace". Kdo jsou Putinovi teroristé z Česka?

"Myslím, že to byl dobrodruh. Hodně lidí totiž jezdilo na Donbas za nějakými emocemi," popisuje jednoho z Čechů novinář, který se s ním setkal.
Aktualizováno před 1 hodinou
TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila

ŽIVĚ
TOP 09 si zvolila nové vedení, dojatá Markéta Pekarová Adamová se rozloučila

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

Česko má zlato z cyklokrosu. Bukovská byla suverénní mezi juniorkami

Barbora Bukovská vybojovala mezi juniorkami zlatou medaili na mistrovství Evropy v cyklokrosu.
před 2 hodinami
Slzy v očích Markéty Pekarové Adamové a odchod z politiky za velkého potlesku

Slzy v očích Markéty Pekarové Adamové a odchod z politiky za velkého potlesku

Aktuálně.cz popisuje, jak vypadaly poslední chvíle Markéty Pekarové Adamové v politice, z které se rozhodla odejít ze zdravotních důvodů.
před 2 hodinami
Zastřelil válečného zajatce. Ukrajinci mu dali nejvyšší trest

Zastřelil válečného zajatce. Ukrajinci mu dali nejvyšší trest

"Na žádost ruských vojáků poklekl - a v tu chvíli okupant zahájil palbu ze samopalu," uvedli ukrajinští vyšetřovatelé.
Další zprávy