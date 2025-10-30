Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Nová generace fitness. ELEMENT mění způsob, jak se v Česku hýbeme

komerční článek
před 9 minutami
Značka ELEMENT GYMS mění pohled na to, jak vypadá moderní fitness. Bez recepce, bez smluv a bez zbytečných překážek. Stačí aplikace, QR kód a chuť se hýbat.
Koncept stojí na jednoduché myšlence - cvičení má být přirozenou součástí dne, ne logistickou výzvou. Členství začíná už od 99 korun týdně, bez závazků a složitého papírování.. Vše se řeší online - od registrace až po vstup do gymu.

Prostory překvapí designem, velikostí i vybavením. Žádné zrcadlové stěny ani motivační slogany, ale klidný, světlý nebo tmavý interiér rozdělený do několika tréninkových zón - Strength, Function, Cardio, Core a Stretch. Element Gyms tak nabízí místo, kde se dá opravdu vypnout hlava a soustředit se jen na sebe. K tomu kompletní vybavení fitness stroji, Booty Builder a jednoručními činkami až do 100 kg.

"Síla nezačíná ve svalech, ale v hlavě," říká mezinárodní tým značky. Tato vize a snaha o dostupný přístup ke cvičení spolu s budováním komplexních služeb je základní strategií nejen v ČR.

Na této filozofii - "Live as you train" - stojí celá značka. ELEMENT GYMS oslovuje generaci, která nehledá dokonalost, ale rovnováhu. Po Brně, Olomouci, Ostravě a Karviné, otevírá i nový klub v OC Palác Pardubice.

Rosteme rychle, ale s respektem k prostoru, lidem i smyslu pohybu.

Moderní fitness podle ELEMENT GYMS není o hluku, tlaku ani přetvářce.
Je o pohybu, který dává smysl. www.elementgyms.cz

