Nová éra předpovědi počasí. Google přichází s modelem, který ví, kdy přestane sněžit

Zatímco fyzikální modely potřebují k výpočtu hodinové simulace celé farmy superpočítačů, model umělé inteligence WeatherNext 2, vyvinutý ve spolupráci Google DeepMind a Google Research, zvládne totéž rychleji, ve vyšším rozlišení a za zlomek času.
WeatherNext 2 umí podle Googlu vygenerovat detailní předpověď počasí za méně než minutu, a to z jednoho výchozího stavu. Umělá inteligence pracuje na jednom specializovaném čipu TPU. "To umožňuje modelu generovat nejen 10 nebo 50 předpovědí, ale stovky nebo tisíce v krátkém čase," říká Akib Uddin, produktový manažer ve společnosti Google DeepMind.
Meteorologové díky tomu dostanou do rukou nejen jednu "lineární" předpověď, ale celé spektrum možných scénářů - například pro případ extrémních srážek, větrných bouří nebo vývoje tropických cyklonů. To usnadní prognostikům a krizovým plánovačům včasné odhalení nebezpečných možností.
Až osmkrát rychlejší. A dostupný i pro běžné uživatele
Nový model je osmkrát rychlejší než jeho předchůdce a podle dat Googlu překonává tradiční metody v 99,9 procenta sledovaných meteorologických parametrů - od teploty a větru po vlhkost a srážky.
Dokáže generovat hodinové předpovědi až na 15 dní dopředu a díky vysokému rozlišení umí zachytit i jevy, které by se v hrubších fyzikálních modelech mohly ztratit. Ukazuje se, že je také přesnější než modely Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí, které se všeobecně považují za zlatý standard v předpovědi počasí.
Rychlejší a přesnější předpovědi mají zásadní dopad pro řadu odvětví, ať už je to energetika, zemědělství nebo letectví. "Hodinové kroky předpovědi pomáhají činit přesnější rozhodnutí, která přímo ovlivňují jejich byznys," poznamenává Uddin. Přínosem je i pro záchranné složky, které díky ní získají čas při přípravě na extrémní situace a mohou tak minimalizovat škody i rizika.
Nový model ale ocení také běžní uživatelé. Google ho totiž plánuje postupně integrovat do svých služeb, včetně Google Search a Map, Pixel Weather či Google Gemini. Každý tak získá přesnější informace o počasí, které může využít při plánování cesty nebo venkovních aktivit.
