Nová auta uvízla ve výrobě. Řidiči přecházejí na kvalitní ojetiny

Koupit auto je dnes obtížný úkol. Nové vozy jsou dražší a dražší. A kdo už se s vysokou cenou smíří, narazí na další nepříjemný problém – na dlouhé dodací lhůty způsobené nedostatkem mikročipů, ale třeba i oceli. U některých modelů se termín dodání posunul o řadu měsíců. Není divu, že řidiči hledají rychlejší cestu. Spousta z nich proto přesměrovala pozornost na ojetá auta.

Zatímco počet registrací nových osobních automobilů v České republice vzrostl podle statistik SDA za osm měsíců letošního roku meziročně o 12 %, v kategorii ojetých vozidel poskočily nové registrace o celou pětinu. V kurzu jsou hlavně zánovní auta, tedy i roční vozy.

Potvrzuje to Peter Škoda, ředitel digitální platformy CarNext by LeasePlan Česká republika, která se orientuje na kvalitní mladší ojetiny s prověřenou historií: „Zájem se zvyšuje každý měsíc, a to nejen mezi privátní klientelou, ale i mezi firmami.“ V květnu CarNext by LeasePlan otevřel ve Vestci u Prahy zbrusu nové prodejní místo, které si v ničem nezadá se značkovými prodejnami nových automobilů.

Jaká auta u vás zákazníci nejčastěji hledají?

Za nejlepší ojetiny jsou obecně považovány vozy do pěti let stáří s rozumným kilometrovým nájezdem a transparentní historií. Právě poslední faktor je mimořádně důležitý. Klasický autobazar nebo, jak se dnes říká, bazoš, vám nabídne množství vozidel od nepřeberného počtu původních majitelů, u nichž nemůže zaručit, že zná dokonale jejich servisní historii. Oproti tomu v CarNextu se prodávají výhradně auta vrácená z operativního leasingu, konkrétně od největší leasingové společnosti LeasePlan, o kterých se dozvíte prakticky všechno. Jestli byla bouraná, kam a kdy jezdila na servis… O všem existují doklady.

Přesto jde stále o ojetá auta. Co když se krátce po prodeji vyskytne nějaká skrytá závada?

To se u našich vozů stává velmi zřídka. Musíte si uvědomit, že jde o vozidla z operativního leasingu, která procházela pravidelnou údržbou podle standardů jednotlivých výrobců. A když už se přeci jen nějaký problém objeví, nejde o zásadní komplikaci. CarNext by LeasePlan na všechny automobily poskytuje 12měsíční garanci a v případě online prodeje i 14denní záruku vrácení peněz bez udání důvodů.

V poslední době se v oblasti automobilů hodně mluví právě o vzrůstajícím zájmu o nákup online. Můžete tuto tendenci potvrdit?

Zájem o auta online v rámci prodeje koncovým zákazníkům výrazně vzrostl během lockdownu, kdy si lidé nemohli přijít prohlédnout vůz do kamenné prodejny. Ovšem ani po opětovném otevření se podíl online objednávek nevrátil zpátky na předkrizovou úroveň. Návštěva showroomu je nadále preferovanou volbou, ale trend, který pozorujeme, je jasný - podíl internetových prodejů bude stoupat. Coby velká celoevropská platforma CarNext vždycky sázel na digitalizaci, takže už nyní můžeme zákazníkům nabídnout nejpokročilejší online nástroje. Základem je virtuální prohlídka vozidla ve vysokém rozlišení nasnímaná nejmodernější technologií.

Online prodej probíhá kompletně na dálku, anebo k vám zákazník přeci jen musí přijet, třeba kvůli podpisu potřebných dokumentů?

Nemusí k nám vůbec, celý proces se opravdu zrealizuje na dálku, a to včetně vyřízení pojištění i případného financování vozu pomocí úvěru. Takže ani auta na splátky nejsou v tomto případě problém. Vše vyřídíme během několika málo dní. Jediný člověk, s nímž se zákazník setká, je pracovník přepravní společnosti, který mu doveze automobil až před dům. A jak už jsem říkal - kdyby se novému majiteli něco nezdálo, může nám vůz do 14 dnů vrátit. Funguje to stejně, jako když si v e-shopu koupíte mobil nebo pračku.