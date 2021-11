Nova 9: Nechte se překvapit zážitkem z hraní her

Hrajete na telefonu hry? Je to skvělý způsob, jak se odreagovat, zkrátit si dlouhou chvíli nebo případně zabavit potomka. Někdo si vystačí s jednoduchými hrami jako je třeba nesmrtelný solitaire, především mladší generace už ale klade na hraní větší nároky a dává přednost akčnějším a propracovanějším titulům.

Taková zábava už si ovšem žádá smartphone s odpovídajícími parametry, aby si uživatelé mohli své relaxační chvilky užít naplno. Co tedy takový telefon potřebuje?

Rychlá, plynulá a výkonná

Když se hra seká, telefon nestačí reagovat, zpožďuje se zvuk a ani barvy nejsou úplně to pravé, není to super zážitek, ale spíše utrpení. Moderní telefony už ovšem s těmito nároky počítají. Také Huawei vyvíjí smartphony, které jsou schopné optimalizovat zdroje na systémové úrovni a poskytovat rychlý a silný výkon. Jejich nejnovější telefon nova 9 je poháněna 6nm mobilní platformou Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Na výkonu se nešetřilo ani u procesoru, který je díky hlubokým optimalizacím na vysoké úrovni. Huawei nova 9 tak podporuje stabilní snímkové frekvence při běhu her a poskytuje plynulý a příjemný herní zážitek.

Příjemný zážitek díky Touch Turbo

Rozhodně je nutno zmínit také řadu optimalizací, které jsou zaměřeny na vylepšení dotykové funkce v rovinách odezvy, stability a přesnosti, což během hraní jednoznačně oceníte. Ano, řeč je o Touch Turbo, který vás v kombinaci s dotykovou vzorkovací frekvencí až 300Hz do herního světa vtáhne ještě rychleji. Komplexní zážitek dotváří 10 bodová technologie Multi-touch, která poskytuje smartphonu rychlou odezvu, i když děláte gesto několika prsty zároveň, což je význačné hlavně u rytmických her nebo battle royale.

Uživatelům přijdou vhod i Ultra High Resolution Touch a Pixel-Level Correction. Tyto funkce mají na starost hladší, přesnější a stabilnější zaměřování ve hrách, kde se používají zbraně s velkým přiblížením a také ve střílečkách z pohledu první osoby.

Účinný chladicí systém pro ještě lepší výkon

Počítače se špatným chlazením mají horší výkon a stejně je to u mobilů. Huawei nova 9 je vybavena chladícím systémem, který zahrnuje fólie VC Liquid Cooling & Grafen a díky tomu umí inteligentně snímat aktuální míru zahřívání a pro okolní teplotu využívá speciální senzor. Díky tomu může umělá inteligence dynamicky upravovat výkon a zaručit, že zařízení zůstane chladné i při náročnějších hrách.

Rychlé nabíjení vás nenechá čekat

Uživatelé se často spoléhají na rychlé nabíjení, proto Huawei nova 9 podporuje 66W SuperCharge. Jedná se o špičkové nabíjecí řešení, zahrnující kombinaci 3C Large Power Single Core, Double Charging Pump a Double Path Charging. Tohle trio nabije telefon během pár minut a vy tak nebudete muset čekat hodiny, než bude váš telefon hlásit plnou baterku. High Efficient Single-Core efektivně minimalizuje vybíjení vnitřní baterie, díky čemuž nabízí lepší a spolehlivější výkon. Pokud si pravidelně zapomínáte nabít telefon přes noc, má pro vás Huawei řešení. Chytrý telefon nova 9 má vysokokapacitní 4300mAh baterii, která se za 15 minut nabije na více než polovinu a plně nabitá je za 38 minut. Takže po raním probuzení stačí dát telefon do nabíječky a v klidu se nasnídat.