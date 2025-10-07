Bydlení trápilo Prahu i před stoletím. Přinášíme unikátní snímky z nouzových kolonií

Dřevěné a plechové baráky, vyřazené železniční vagony, maringotky, ale i opuštěné cihelny nebo jeskyně. To vše se za první republiky stávalo nouzovým řešením pro desetitisíce nemajetných obyvatel, kteří přišli do Prahy za vidinou práce a lepšího života a neměli kde bydlet.
A právě proto vznikl dnes již téměř zapomenutý fenomén - nouzové kolonie.
Svérázné dělnické osady rostly jako houby po dešti na periferiích, ale někdy i v blízkosti centra vzkvétající Velké Prahy - a byly drsnou a syrovou odvrácenou tváří zářícího prvorepublikového snu. Na svém vrcholu, na přelomu 20. a 30. let, existovalo v Praze přes dvacet takových kolonií, v nichž žilo odhadem až 15 tisíc lidí.
Ačkoliv si vedení města problém bytové krize uvědomovalo, k systémovému řešení nikdy nedospělo a osady tak po desetiletí existovaly v jakémsi pololegálním vakuu.
Zmizelá Praha
Není překvapivé, že život v koloniích byl těžký. Chatrče často postrádaly vodu, elektřinu i kanalizaci a jejich obyvatelé čelili nejen bídě, ale i sociálnímu vyloučení. Přesto se zde rodila i silná sousedská pospolitost. Tento fascinující, leč dlouho opomíjený kus historie hlavního města nyní detailně mapuje unikátní kniha "Zmizelá Praha: Nouzové kolonie", kterou na jaře 2025 vydalo nakladatelství Paseka.
Autoři Martin Dolejský a David Platil v uvedené publikaci na základě mnohaletého výzkumu a studia archivních materiálů představují nejen fakta o vzniku, podobě a postupném zániku těchto čtvrtí, ale skrze bohatý obrazový doprovod nechávají nahlédnout i do každodenního života jejich obyvatel.
Obarvení a atmosféra
Zatímco kniha pracuje s historicky věrnými černobílými fotografiemi, redaktoři Aktuálně.cz se rozhodli jít ještě o krok dál. Abychom vám co nejvíce přiblížili atmosféru těchto míst a oživili dojmy z dávno zmizelého světa, sáhli jsme po nejmodernějších technologiích a všechny snímky z publikace jsme pro tuto fotogalerii s pomocí umělé inteligence pečlivě obarvili.
Ponořte se s námi do příběhů legendárních kolonií, jako byly například Na Krejcárku, ve Strašnicích, v Libni, Na Slatinách, U Edenu či v Malvazinkách a prohlédněte si tváře jejich obyvatel. Jednoduše na sebe nechte dýchnout neopakovatelnou atmosféru Prahy, jakou jste dosud asi neviděli.
A pokud vás příběhy kolonií opravdu zajímají, za pár dní se můžete těšit i na reportáž z bývalých kolonií v Hrdlořezích.